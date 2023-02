Maité Beernaert focust terug op verspringen: “Voelt alsof ik deel van mezelf heb teruggevonden”

Maité Beernaert (21) werd bij het grote publiek bekend toen ze in 2018 goud pakte op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires. In het verspringen liet ze toen een afstand van maar liefst 6m31 noteren. De jaren die daarop volgden kreeg de Torhoutse atlete vaak af te rekenen met blessures, waardoor ze die topprestatie in het verspringen nooit echt kon bevestigen. “De laatste twee jaar heb ik bovendien ook volop getraind voor de meerkamp”, zegt ze “Daarbij focuste ik logischerwijze voornamelijk op de disciplines die me wat minder lagen. Dat zorgde er natuurlijk voor dat ik de trainingen voor het verspringen wat achterwege liet. Ik merkte dat die aanpak niet echt werkte voor me en daarom heb ik nu beslist om me terug meer op het verspringen te richten.”