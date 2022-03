Maïco Gerritsen scoort twee keer voor Lille tegen Wellen: “Klassement is een belangrijke bijzaak”

In derde nationale B heeft Lille United zaterdagavond overtuigend de maat genomen van Wellen. De Kempische fusieclub boekte een 3-0 overwinning. De derde zege op rij die de geel-groenen in het algemeen klassement een derde plaats oplevert. Maïco Gerritsen scoorde de eerste twee doelpunten, maar moest in de slotfasen met een kniekwetsuur vroegtijdig naar de kant.

Lille United en Wellen konden voor de rust nauwelijks een kans bij mekaar voetballen. Maar zoals wel vaker de voorbije weken, trok Lille in de tweede helft het laken overtuigend naar zich toe. Net na het uur scoorde Maïco Gerritsen twee keer in evenveel minuten. Daarmee bereikt de Nederlander de kaap van veertien treffers. Raf Hannes legde in het slot van de partij de eindstand vast.

“In de eerste helft hadden we behoorlijk wat last van het te droge veld, waardoor we geremd werd in onze acties”, wist de Lilse topschutter. “Het is inderdaad een euvel waarmee de twee ploegen te maken hadden. Gelukkig waren er die twee snelle doelpunten in de tweede helft. Vanaf dat ogenblik ging alles een stuk vlotter. Ook de ruimte die vanzelf ontstond, was daar een oorzaak was.”

Plezier

Niet alleen in de spelersgroep heerste veel voldoening. Ook bij de sportieve staf was men opgetogen over het resultaat. “Niet alleen over de 3-0 winst van vanavond”, zei trainer Kris De Backer. “Sinds de tweede helft in Zwarte Leeuw, toen onze kern na de vele afwezigheden door ziekte en kwetsuren opnieuw volledig was, boeken we wekelijks vooruitgang. Zowel op training als tijdens de wedstrijd. Je voelt dat de groep er plezier aan heeft. Die derde plaats is mooi en een bekroning. Waar we uiteindelijk zullen eindigen is op dit moment geen item. Liefst zo hoog mogelijk.”

Toekomst

“In de groep beschouwen we het klassement als een belangrijke bijzaak”, bevestigde Gerritsen. “Volgende week komt Sint-Lenaarts op bezoek. Een streekduel waarin we opnieuw gaan trachten om de drie punten thuis te houden. Over mijn persoonlijk toekomst, en of die bij Lille ligt, is nog niets duidelijk. Er zijn enkele opties. Voorlopig wacht ik de zaken gewoon af.”