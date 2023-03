Maïco Gerritsen over het succes van Lille United: “De drang om iedere week te winnen is heel groot”

Voetbal Derde nationale A VW Hamme neemt de maat van Roeselare-Dai­sel: Lokando laat carnaval al na vierenvijf­tig seconden beginnen

Vigor Wuitens Hamme heeft dit weekend goede zaken gedaan. De 1-0-winst in de carnavalsmatch tegen Roeselare-Daisel was fel bevochten, maar verdiend. Door deze driepunter is deelname aan de eindronde zo goed als een feit. Bovendien houdt men Voorde-Appelterre in het vizier voor de tweede plaats.