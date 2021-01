Magnus Bäckstedt ploegleider bij Acrog-Tormans Balen BC: “Met onze meisjes op de weg alle belangrijke koersen rijden”

Het team uit Balen versterkte de gelederen in het recente verleden met onder meer de Britse Zoë Bäckstedt en de Luxemburgse Marie Schreiber. In eigen rangen had de ploeg reeds Xaydee Van Sinaey. Met ex-crosser Geert Wellens als gids in het veldrijden. Bäckstedt zal tijdens het wegseizoen de taak van ploegleider voor zijn rekening nemen. Hij solliciteerde zelf naar deze taak. “Magnus Bäckstedt kwam zelf met het voorstel om bij ons ploegleider te worden”, verduidelijkt clubvoorzitter Jef Robert. “We hebben daarover met hem onderhandeld. Hij kon ons meteen overtuigen. Magnus is niet alleen een imposant figuur, maar ook een man met een visie. Dit past in onze wens om op termijn een sterke crossploeg voor vrouwen uit te bouwen. Dat is onder meer een idee van sponsor Jan Tormans. Waar we graag op ingaan.”

Zelf topper klaarstomen

Aanvankelijk had Tormans de idee om een sterke vrouwelijke renster aan te trekken. De toppers in het veldrijden liggen her en der onder contract en zijn niet meteen vrij. “Dus proberen we om zelf een topper te maken”, gaat Jef Robert verder. “Geert Wellens zal onze rensters in het veld begeleiden, Magnus Bäckstedt zal tijdens het wegseizoen het stuur van de volgwagen in handen nemen. We gaan proberen in Europa alle belangrijke wedstrijden voor meisjes te rijden. Onder meer de Nations Cup. Uiteraard op voorwaarde dat we tot het deelnemersveld toegelaten worden.”

Coronaproof kledij uitgedeeld

Vorige week organiseerde Acrog-Tormans Balen BC voor al haar renners een kledijverdeling. De renners konden, op een vooraf vastgelegd tijdstip, hun kledij afhalen. Eén voor één, iets wat bijna een volledige dag in beslag nam. “Vooraf hadden we een scenario uitgeschreven dat we aan de burgemeester én provinciegouverneur Cathy Berx ter goedkeuring voorlegden”, aldus Jef Robert. “Zij zette het licht op groen. De politie zag erop toe dat alles verliep volgens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Toch kwamen er veertien klachten binnen. Gelukkig hadden we alles goed voorbereid en was er niets verkeerds.”

