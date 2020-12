Magali Kempen: “Tennis is mijn passie, lesgeven wellicht toekomstmuziek”

Bij de toptennissers was er veel interesse in het door Tennis Vlaanderen in het leven geroepen initiatief om in dit coronajaar het digitale traject richting Instructeur B te volgen. Naast Magali Kempen kropen ook haar Antwerpse collega’s Axana Mareen, Emily Casteleyn, Bram Coene, Seppe Cuypers, Liam Dielen en Gilles Van Beirendonck in de studieboeken. “We hadden lang geen uitzicht om internationale toernooien te spelen, studeren en werken aan de toekomst was een uitstekend alternatief”, zegt Magali Kempen. “In een ‘normaal jaar’ is het haast onmogelijk om het traject richting Instructeur B te volgen, dankzij deze verkorte versie konden we een mooie stap zetten.”

Ervaringen doorgeven

De net 23-jarige Kempen heeft nog wel wat actieve tennisjaren voor de boeg. Na haar carrière lijkt de kans groot dat ze in het trainersvak stapt. “Dat lijkt me inderdaad wel iets”, aldus Kempen. “Tennis is mijn passie en het moet leuk zijn om je ervaringen aan jongeren te kunnen doorgeven. Ook van mijn huidige trainers Michel Fabry en Nancy Feber kan ik nog veel opsteken. Met Michel train ik op Herentalse en Sportiva, met Nancy is dat op TC Gym.”

Twijfels omtrent hygiëne

Voor Kempen werd 2020 noodgedwongen een zeer kort tennisjaar. Toen de internationale toer zich weer op gang trok speelde ze in september vier weken in Portugal. Op het 25.000 dollar-toernooi van Figueira Da Foz geraakte ze vanuit de kwalificaties in de tweede ronde en een week later bereikte ze in Santarem (15.000 dollar) de kwartfinale. Na september kwam ze niet meer in actie. “En dat was uit voorzorg”, zegt Kempen. “Bij sommige locaties zijn er altijd twijfels omtrent hygiëne en in de huidige omstandigheden leek het me niet wijs om risico’s te nemen. Ook mijn mama, die me meestal in het buitenland vergezelt, kon door alle restricties niet mee.”

Hogerop mikken

Om dezelfde redenen is het voor Kempen nog wachten hoe haar tenniskalender er voor begin 2021 zal uitzien. “Corona zal nog niet direct van de baan zijn, het wordt dus zeer moeilijk om toernooien te plannen”, zegt de Kempense. “Risico’s zal ik nog steeds niet nemen. Misschien kan ik in januari en februari aan de slag op toernooien in Frankrijk en Duitsland.”

Wat wel zeker is: Kempen kan in 2021 voluit hogerop mikken. Met haar huidige 422ste plaats op de wereldranglijst staat ze immers zeer dicht bij haar hoogste ranking ooit. Dat was plek 400 in oktober 2019. “En ik raak de bal momenteel goed op training”, besluit Kempen. “Hopelijk kunnen we er straks weer volle bak tegenaan.”