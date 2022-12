Magali Kempen staat voor een eerste Australisch avontuur: “Hier heb ik heel hard voor gewerkt”

Magali Kempen, die woensdag haar 25ste verjaardag vierde, begon 2022 rond de 450ste plaats op de wereldranglijst. Dankzij uiterst solide prestaties op de ITF-proftoernooien heeft ze elf maanden later plek 229 beet. Haar hoogste ranking ooit. Uitschieter de laatste weken was haar finaleplaats op het 80.000 dollar-toernooi van Le Neubourg in Frankrijk. “Die prestatie heeft mijn ranking inderdaad een serieuze boost gegeven”, glimlacht Kempen. “Ik versloeg er onder meer de als derde geplaatste Poolse Magdalena Frech en de Duitse Mona Barthel. Ik begon het toernooi met vertrouwen, maar een plek in finale had ik niet echt verwacht.”

Beloning

Vorige week nog bereikte Kempen de halve finale op het 25.000 dollar-toernooi in het Luxemburgse Pétange. Die punten moeten nog verrekend worden zodat ze maandag minstens op de 225ste plaats op de wereldranglijst uitkomt. “Dit moet zowat het eerste jaar zijn dat ik kon afwerken zonder blessures of corona-restricties”, aldus Kempen. “Het doet deugd dat de resultaten volgen. Met mijn ranking ben ik zeker van een plaats in de kwalificaties van de Australian Open. Een geweldige beloning. Hier heb ik vele jaren hard voor gewerkt. Ik ga genieten van mijn debuut op dat niveau. Vanaf zondag speel ik eerst nog de kwalificaties van het WTA 125-toernooi van Angers. Die verplaatsing is eenvoudig met de wagen te maken en misschien kan ik er nog wat bonuspunten veroveren.”

Met België in United Cup

Rond de kerstperiode reist Kempen af naar Australië. Daar wacht vanaf 29 december een eerste uitdaging: met het Belgische team speelt ze de eerste editie van de United Cup, een mixed-team competitie waarin ook punten voor de ATP- en WTA-ranking te verdienen vallen.

“Het is enorm fijn dat ik voor die competitie geselecteerd werd”, zegt Kempen. “Bij de vrouwen sta ik naast Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in het team, de vier Belgische mannen zijn David Goffin, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans en Michael Geerts. Wij werken de poulefase in Perth af tegen Griekenland en Bulgarije. Een ontmoeting bestaat telkens uit twee enkelwedstrijden mannen, twee enkelwedstrijden vrouwen én een gemengd dubbel. Voor mij betekent die United Cup een ideale voorbereiding op de kwalificaties van de Australian Open. Het wordt een leuk avontuur.”

