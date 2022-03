Magali Kempen pakt stevig uit en staat binnenkort in WTA top 350: “Geweldige start van ons project”

Door een knieblessure kwam Magali Kempen tussen september 2021 en einde januari niet in actie op het internationale circuit. Wel kon ze zich vanaf begin dit jaar opnieuw zeer degelijk voorbereiden. Dat leverde op de 25.000 dollar-toernooien van Birmingham (halve finale), Macon (kwartfinale) en Joue-les-Tours (winst) geweldige resultaten op. In Joue-les-Tours versloeg ze in finale de Duitse Natasja Schunk (WTA268), vorig jaar nog finaliste op het juniorentoernooi van Wimbledon, met 6-3, 6-4. “Vooral het feit dat ik acht keer won van een speelster uit de top 300 van de wereld voelt goed aan”, aldus Kempen. “Het gaat niet om een toevalstreffer. Dit is duidelijk het sein dat ik het niveau aankan. In Macon verloor ik trouwens met 7-5 in de derde set van de Russische Vitalia Diatchenko. Zij staat nummer 102 op de wereldranglijst. Ook tegen haar was ik dus dicht bij de overwinning.”

Sociaal

Kempen had voor haar eerste finale op een 25.000 dollar-toernooi uiteraard wel wat stress. “Maar al snel draaide ik de knop om en lukte het me om vooral te genieten”, zegt ze. “Ik kreeg ter plekke zeer leuke reacties na mijn toernooizege. Tijdens een toernooi zonder ik me niet af. Ik ben sociaal en praat met iedereen ( lacht ). Daar krijg je sympathie voor in de plaats.”

Voor Kempen is het al een aantal jaar een zoektocht naar een vaste coach. Dikwijls rekent ze op familie. Zo is het KCnT-bedrijf van broer Kevin Kempen een vaste partner. Sedert begin dit jaar hoeft ze zich op het vlak van begeleiding echter geen zorgen meer te maken. “Ik train al vele jaren met Michel Fabry op Herentalse of Sportiva in Hulshout”, aldus Kempen. “Meestal was dat slechts één uur per week. Michel vond nu de oplossing om mij dagelijks bij te staan. Het klikt tussen ons, bij hem had ik altijd al een goed gevoel. Deze samenwerking geeft me veel zelfvertrouwen. Ik voel me vaster op de baan en kan ook meer variëren. Vroeger had ik geen plan B, nu kan ik me aanpassen aan mijn opponent. Samen met Michel kan ik nog flinke stappen zetten. De start van ons project is alvast mooi.”