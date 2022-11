Mag Antwerpverdediger William Pacho straks met Ecuador naar het WK? “Hopelijk haal ik definitieve selectie. En anders word ik grootste supporter”

Voetbal JPLZien we William Pacho binnenkort aan het werk op het WK? ’t Kan zomaar, want de verdediger van Antwerp zit in de voorselectie van WK-deelnemer Ecuador. “Natuurlijk zou ik doodgraag naar Qatar gaan, maar mijn wereld stort niet in als ik er niet bij ben.”

Dromen mag, zeker als je nog maar 21 bent. En William Pacho droomt dezer dagen nog wat groter dan normaal, want samen met ploeggenoot Anthony Valencia werd hij opgenomen in de 32-koppige WK-voorselectie van Ecuador. Pacho lijkt meer kans te maken op een effectieve oproeping dan Valencia, want in tegenstelling tot zijn twee jaar jongere maatje is Pacho al een heel seizoen onbetwist titularis bij de Great Old.

“Voor mezelf loop het beter dan verwacht”, geeft Pacho aan. “Ik voel veel vertrouwen van de trainer. Het is ook handig dat Mark van Bommel Spaans spreekt. Als ik eens twijfel over iets kan de coach me in mijn eigen taal bijsturen. Verder is het voor mijn ontwikkeling een zegen dat ik naast iemand als Toby Alderweireld mag spelen. We communiceren vooral in gebarentaal, maar ik heb al heel wat opgestoken van Toby. Ik vind het een enorme eer dat hij nu mijn ploeggenoot is.”

Operatie aan schouders

Pacho arriveerde in januari 2022 op de Bosuil – hij kwam van Independiente del Valle - maar het is pas sinds afgelopen zomer dat hij regelmatig in actie komt. “Kort voor ik naar België afreisde, werd ik geopereerd aan beide schouders. Die schoten regelmatig uit de kom en dat probleem moest worden opgelost. In mijn begindagen bij Antwerp kon ik dan ook nog niet voluit gaan”, vertelt Pacho. “Bovendien moest ik me aanpassen. Het voetbal in België gaat veel sneller dan in Ecuador én het is hier veel kouder. Tijdens mijn eerste Belgische winter ben ik wel eens geschrokken. In Ecuador zakt de temperatuur eigenlijk nooit onder de 28 graden. Ik heb dus meermaals gebibberd. (lacht)”

Volledig scherm William Pacho geeft een shirtje weg aan een jonge fan. © Photo News

Maar Pacho schudde de kou van zich af en zijn recente prestaties bleven in eigen land niet onopgemerkt. Zo werd hij eind september, samen met Valencia, voor het eerst opgeroepen voor de Ecuadoraanse A-ploeg. “We kwamen uiteindelijk niet in actie, maar die selectie was al een ervaring op zich”, glimlacht Pacho. “En nu hoop ik natuurlijk op het WK. Hoe hoog ik mijn kansen inschat? Geen idee. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik alles ga geven als ik er bij ben en dat ik Ecuadors grootste supporter word als ik zou afvallen.”

Openingsmatch

“Mijn wereld zal ook niet instorten als ik naast een WK-ticket zou grijpen”, benadrukt de atletische centrumverdediger. “Ik ben nog jong en er komen wel nieuwe kansen. We hebben momenteel een goede lichting voetballers in Ecuador en de jeugdopleiding zit in de lift, dus hierna moeten we nog grote tornooien kunnen bereiken.”

Ecuador speelt op zondag 20 november de openingsmatch van het WK, tegen gastland Qatar. “Heel de wereld die toekijkt: mooier wordt het niet”, mijmert Pacho. “En later staat er ook nog een groepsmatch op het programma tegen Nederland. Misschien komen ploegmaat Vincent Janssen en ik mekaar dan wel tegen. Tussendoor maken we er op de club wel eens grapjes over. Maar goed, ik wil zeker nog niet te hard van stapel lopen. Eerst afwachten wat de bondscoach beslist. Voor het WK staan er trouwens nog twee belangrijke opdrachten op het programma met Antwerp. Ondanks de mindere resultaten van de voorbije weken blijven we rustig. Ik heb vertrouwen dat we de situatie als groep zullen kunnen keren.”

