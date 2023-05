Maaseik wil in eigen zaal Roeselare onder druk zetten

Wielrennen profs Timo Kielich wint UCI gravelrace op de Cauberg en heeft WK-ticket op zak: “Weet niet of ik er ook start”

Timo Kielich heeft zondag de UCI gravelrace in Valkenburg gewonnen. De Zuid-Limburger kwam alleen aan en hield onder meer Jens Adams en Jan Bakelants achter zich. Voor Kielich was het de eerste overwinning op gravel. “Logisch, want het was mijn eerste gravelkoers”, vertelt hij. De zege in Valkenburg levert hem een ticket voor het WK in Italië op. “Of ik daar ook zal starten, weet ik nog niet.”