Maaseik verslikt zich in Leuven, Achel pakt eerste punt

Lotto Volley LeagueGreenyard Maaseik leek zaterdag op weg naar een vlotte zege in Leuven, maar de Maaslanders verslikten zich in een opzittende thuisploeg die de 0-2-achterstand omboog naar winst. Ook Achel speelde een vijfsetter. Ondanks het verlies tegen Aalst, was er ook positief nieuws, want de Tectumjongens pakten hun eerste punt. “Ik kan alleen maar heel tevreden zijn, want we hebben getoond dat we wel degelijk kunnen volleyballen”, vertelt coach Jan Vanvenckenray.

Maaseik speelde in Leuven vlotjes naar 0-2. De eerste set ging via 19-25 naar de Limburgers, in set twee hing Leuven al bij 16-25 in de netten. En toch liep het nog mis voor Reggers en co want de thuisploeg, onder impuls van ex-Maaseikenaar Berre Peters en de onverslijtbare Hendrik Tuerlinckx, won drie sets op rij. Geen drie punten, maar slechts één punt voor de Maaseikenaars die in het klassement derde blijven, maar al tegen een achterstand aankijken van vier punten op leider Gent.

“In de eerste en de tweede set bereikten wij perfect ons niveau en speelden we zoals we moeten spelen”, reageert Ferre Reggers die aangeeft dat Maaseik de thuisploeg weer in de wedstrijd liet komen. “Leuven speelde in het begin van de derde set alles of niets. We hebben dat laten gebeuren en voor je het weet, sta je met schrik te spelen. Bij ons lukte het niet meer, terwijl de thuisploeg bleef doorgaan. We zijn er niet meer in geslaagd om het niveau van het begin van de wedstrijd terug te vinden. Ja, dit is een bittere pil.”

Vaten bier bij winst in Roeselare

In Noord-Limburg smaakte de pil een pak minder bitter. Zoet zelfs, want Achel pakte het eerste punt van het seizoen. Voorzitter Joos Gysen gaf voor de match aan dat hij een setje wilde vieren. Hij kreeg wat hij vroeg. Twee keer zelfs, want Achel won de eerste en de derde set en moest in set vier slechts nip de duimen leggen. Het Achelse rapport oogde, ondanks het verlies, toch mooi. De thuisploeg scoorde aan 60%, Dion Verweij pakte met een score van 89% aan gescoorde punten zwaar uit.

“Ik ben heel erg tevreden met dit resultaat. We hebben laten zien dat we wel degelijk kunnen samenspelen en mooi volleybal kunnen laten zien. Volgende week spelen we in Roeselare. Ik heb twee vaten bier beloofd als we met de winst naar Achel terugkeren”, lacht T1 Jan Vanvenckenray.

Lees ook: meer nieuws uit de Lotto Volley League