Maaseik start Europese campagne op het veld van traditieclub Zagreb

Volleybal CEV CupGreenyard Maaseik begint woensdag aan zijn Europese campagne. Niet in de Champions League deze keer, wel in de CEV Cup, zeg maar Europabeker twee. De Maaseikenaars openen op het veld van Zagreb. De Kroatische landskampioen is net als Maaseik een traditieclub. De twee teams speelden 34 jaar geleden een eerste keer tegen elkaar. Bij Zagreb, toen nog Joegoslavië, speelde toen ene Andrej Urnaut. De Sloveen maakte daarna zes seizoenen het mooie weer bij Maaseik.

Twee clubs met een rijk Europees verleden dus, maar deze keer niet in de hoogmis van de Champions League, wel in de CEV Cup. Het palmares van Maaseik oogt mooi, maar dat van de Kroaten is nog een pak straffer. De club werd opgericht in 1945 en verzamelde 17 landstitels in het toenmalige Joegoslavië. Sinds de onafhankelijkheid van Kroatië in 1992 deed de club er nog 21 titels bij.

Maaseik en Zagreb speelden een laatste keer tegen elkaar in januari 1998. De Limburgers hadden toen pas Wout Wijsmans in de rangen en wilden opnieuw de final four van de Champions League bereiken. Een jaar eerder was dat gelukt en pakte Maaseik zilver nadat het in de halve finale het grote Treviso had verslagen. Zagreb speelde overigens ook die finaleronde, maar de Kroaten verloren van Modena dat later de finale tegen Maaseik won.

Transfer Urnaut

In 1998 lukte winnen niet, want de Maaseikenaars verloren met 3-2. In een wedstrijd op het scherpst van de snee, maar de Bulgaarse broers Naidenov schakelden Wijsmans en co uiteindelijk uit. Tien jaar eerder verloor Maaseik ook al tegen Zagreb. In een dubbel duel stond er twee keer 3-1 op de bordjes. De Europese uitschakeling leverde op termijn wel één van de toptransfers bij de Maaslanders op. Bij Zagreb maakte de toen nog piepjonge Andrej Urnaut het mooie weer. Vier seizoenen later streek de Sloveen neer in Maaseik.

Winnen tegen Zagreb zat er dus nog niet in voor Maaseik, dat woensdagnamiddag op zoek gaat naar een goede uitgangspositie voor de terugmatch van volgende week in de Steengoed Arena. Vorige week in Roeselare bewees Maaseik dat het de strijd met een ploeg uit de Champions League aankan en in de bekermatch in Aalst toonden de jongens van coach Fulvio Bertini vechtlust. Dat zal ook tegen het jonge Zagreb geen overbodige luxe zijn.

Lees ook: meer volleybal