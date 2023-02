Maaseik roteert, gooit Europese uitschakeling van zich af en is klaar voor de Champions Play-Offs

Roteren

De Europese uitschakeling van vorige week tegen Roeselare is duidelijk niet blijven hangen in de Maaseikse hoofdjes. Het goede nieuws is ook dat de Maaslanders ook zonder Reggers en co het verschil kunnen maken. Tegen Leuven, het verrassende nummer drie in het klassement, ook al kreeg onder meer Tuerlinckx een vrije dag bij de Brabanders. De rotatiemogelijkheden bieden Maaseik opties voor de play-offs die begin maart van start gaan. Opnieuw tegen Leuven, maar dan allicht met andere pionnen tussen de lijnen.