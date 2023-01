Maaseik rekent op winst tegen České Budějovice om zo Europese kansen gaaf te houden

Volleybal CEV CupGreenyard Maaseik neemt het woensdag in de play-offronde van de CEV Cup op tegen Jihostroj České Budějovice. De Maaslanders zetten in eigen huis best een 3-0 of 3-1 zege neer om zo de kansen op een vervolg van de Europese campagne gaaf te houden. Maaseik opende 2023 met duidelijke winst tegen rode lantaarn Tectum Achel, maar tegen de Tsjechen zal er een tandje extra moeten gestoken worden.

Coach Fulvio Bertini, die voor de match van de supporters een knuffelbeer kreeg voor zijn pasgeboren zoon, was tevreden met de driepunter. “Het was geen generale repetitie voor de Europese wedstrijd, maar we konden er wel een goed gevoel aan overhouden. Dat is gelukt en dus konden we voor 100% aan de voorbereiding op de Europese match beginnen”, vertelt de Italiaan.

De tegenstander uit České Budějovice heeft in eigen land al heel wat prijzen gepakt. Sinds 2000 is České Budějovice de toonaangevende ploeg in Tsjechië, met liefst tien landstitels en acht bekeroverwinningen. De laatste titel dateert van 2019, de laatste cup veroverde de ploeg vorig seizoen. Ook het Europese toneel is niet vreemd voor het team uit de stad die vroeger Budweis heette en waar het nu in de VS gebrouwen bier zijn oorsprong kent. České Budějovice speelde elf keer Champions League en trad acht keer aan in de CEV Cup.

Tjechische internationals

In eigen land loopt het momenteel niet zo vlot voor Jihostroj dat op twaalf punten van leider Karlovarsko volgt. Toch worden de Tsjechen een taaie klant voor Maaseik. Budějovice, dat met de bus naar Limburg kwam, zakt met vier internationals af naar de Steengoed Arena. Licek, Sedlacek en Polak stonden vorige zomer in de basis en Sulista zat op de bank bij de Tsjechische nationale ploeg die de Golden European League won ten koste van Turkije en Oekraïne.

Perin heeft vertrouwen

Ferre Reggers en Martin Perin speelden met de Belgische ploeg tegen de Tsjechen, er werd twee keer verloren, dus de Maaseikse internationals weten goed welk vlees er woensdag in de kuip is. Perin heeft alvast veel vertrouwen in zijn eerste Europese match van het seizoen. “We willen heel graag goed scoren in de Europese campagne en de zege tegen Achel was een goede start. Ik reken erop dat we woensdag mooie dingen laten zien. Om zo de Europese campagne nog wat te verlengen.”