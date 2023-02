Maaseik piekt naar beste vorm: met dank aan man-in-vorm Ferre Reggers

Lotto Volley LeagueGreenyard Maaseik heeft zich helemaal ontdaan van het zwarte beest Aalst. De Oost-Vlamingen waren meer dan eens spelbreker in de Maaseikse opmars, maar dat hebben de Maaslanders nu achter zich gelaten. De troepen van coach Fulvio Bertini kweten zich woensdag probleemloos tegen Baetens en co. Met opnieuw een absolute hoofdrol voor Ferre Reggers. De Brabander wordt straks ook bepalend in de belangrijke Europese matchen tegen Roeselare.

Een droge 0-3 en zo goed als foutloos. Dergelijke prestatie op het veld van Aalst verdient een grote onderscheiding. Het levert Maaseik niet alleen drie punten op, de Maaslanders zijn nu ook zeker van de tweede plaats. Bovendien werd de kloof met Roeselare, dat een punt verloor tegen Menen, een beetje kleiner. De West-Vlamingen komen op de volgende speeldag niet actie waardoor Maaseik tot op vijf punten van Roeselare kan komen.

Interessante cijfers, maar de prijzen worden pas in mei uitgedeeld. Dat is pas over drie maanden en dus heeft Maaseik nog wat tijd om te groeien naar het echt sterkste niveau. Al lijken sommige spelers daar niet ver meer vanaf te zijn. Ferre Reggers bijvoorbeeld die in Aalst nog maar eens de prijs voor man van de match kreeg. Terecht want de Maaseikse hoofdaanvaller was weer goed voor 21 punten en een scorerapport van 57%.

Wissels

Intussen kiest de sportieve staf bij Maaseik regelmatig voor wissels. In Aalst kreeg Elias Thys de voorkeur op Henri Treial en tegen Menen kreeg Robin Baghdady de voorkeur op Adam Bartos. Bewuste keuzes die passen in de opbouw en de uitbouw van het team. Vrijdag al komt Maaseik opnieuw in actie in Borgworm. Die match is de generale repetitie voor het drieluik tegen Roeselare.

De Maaslanders spelen op 8 februari een eerste keer Europees tegen de West-Vlamingen. Drie dagen later staat er een competitiematch op het programma en weer vier dagen later is er de terugwedstrijd in de kwartfinale van de CEV Cup. Drie keer Roeselare in een dikke week tijd en dan moeten de play-offs nog beginnen. Te veel van het goede? Misschien wel, maar de volleyballiefhebber wil topmatchen zien en dan kom je in België en deze keer ook in Europa bij de twee toppers uit.