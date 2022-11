Maaseik opent Europese campagne met winst: “Erg belangrijke zege”

Volleybal CEV CUPMaaseik is zijn Europese campagne foutloos begonnen. De Maaslanders boekten een 0-3 zege op het veld van Zagreb. De Kroatische kampioen weerde zich in de eerste en de derde set, maar de Limburgers hadden voortdurend controle over de wedstrijd. “Dit is een heel belangrijke zege. Zo’n eerste match is nooit makkelijk, maar we hebben gedaan wat we moesten doen”, vertelt Adam Bartos.

Geen volle tribunes in de Dom Odbojke, het huis van het volleybal, de thuishaven van Zagreb. Dus ook geen zinderende massa die de thuisploeg op sleeptouw nam. Integendeel want het was Maaseik dat via 1-5 een eerste kloof kon slaan. De Kroaten waren niet onder de indruk want bij 16-14 was alles te herdoen. “Op het einde van de eerste set hebben we inderdaad moeten bijsturen. Het ging puntje per puntje en dan krijg je een mentaal gevecht”, zegt Adam Bartos.

De Tsjechische hoekaanvaller, goed voor 15 punten, zag zijn ploeg in de tweede set er als een sneltrein vandoor gaan. Via 1-8 leek de set bij 9-24 al gespeeld. Toch duurde het nog zes setballen voor de Maaseikenaars zeker waren een 0-2 voorsprong. De thuisploeg scoorde in die slotfase een 7-0 en dat was genoeg om in set drie nog eens voluit te gaan. Via 16-12 moesten Protopsaltis en Cox, die de bleke Reggers verving, zich dubbelplooien. “De invallers hebben hun job perfect gedaan. Dit is een heel belangrijke overwinning”, aldus Bartos.

Hard voor gewerkt

Ook coach Fulvio Bertini was een tevreden man. Hij dropte de herstelde Henri Treail weer in de basis en toen Ferre Reggers niet in zijn ritme geraakte, stuurde hij kapitein Jolan Cox weer tussen de lijnen. “We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden. Het resultaat, winnen op verplaatsing, is dan ook heel erg belangrijk”, klinkt het bij de Italiaan. “We hebben de overwinning trouwens niet cadeau gekregen. We hebben er hard voor moeten werken.”

Positieve impulsen

De Europese campagne valt in een drukke periode voor Maaseik met competitie- en bekeropdrachten. “We hebben de laatste weken heel wat wedstrijden gespeeld, dat is niet altijd even makkelijk. Gelukkig zorgt de Europese zege wel voor een positieve impulsen. We hebben de kwalificatie echter nog niet op zak. Dat is voor volgende week, onze focus gaat nu naar de match van zaterdag tegen Borgworm.”