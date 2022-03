Maaseik na hectische week in vijf sets voorbij Gent: “Graag wat vroeger de tegenstander gekend”

Volleybal EML LigaGreenyard Maaseik lijkt na een hectische week op weg naar de Champions Final Four. De Maaseikenaars pakten vrijdagavond een 2-3 winst op het veld van Gent. Dat terwijl het er lange tijd naar uitzag dat de Maaslanders pas op zaterdag in Borgworm moesten spelen. “Het was een zware week met onzekerheden en dan ook nog eens het minst interessante scenario. Maar goed, winnen moesten we toch en ook al was het moeilijk, we hebben onze opdracht volbracht”, vertelt trainer Fulvio Bertini.

Het Belgische volleybalwereldje liet zich vorige week nog maar eens van zijn minst goede kant kijken. Vooral de federatie dan want pas nadat Roeselare het bondsparket inschakelde, werd de logische beslissing genomen om Maaseik te bestraffen voor het opstellen van Renet Vanker in de uitgestelde match tegen Haasrode. Logisch dat Maaseik alle middelen gebruikte om onder de sanctie uit te geraken en al even logisch dat Roeselare op zijn beurt zijn rechten probeerde te vrijwaren. Winnaars waren er niet, verliezers wel met op de eerste plaats de geloofwaardigheid van de federatie.

Onzekerheid

“Onbegrijpelijk. Het gaat over een wedstrijd van twee maanden geleden”, sakkert Jolan Cox. “Waarom wordt er pas op de laatste dag beslist tegen welke ploeg we moeten aantreden? Ja, de onzekerheid maakte het er niet makkelijker op.” Toch lijkt het erop dat Maaseik wel degelijk rekening hield met een confrontatie tegen Gent. “We zijn inderdaad gestart met de match in Gent voor te bereiden, maar zolang er geen definitieve beslissing kwam, was ook Borgworm een optie.”

Pittige wedstrijd

De wedstrijd zelf dan. Maaseik klom op voorsprong, maar zag een gemotiveerde thuisploeg overnemen. Daarna volgde een cupmatch, gekruid met onder meer rood aan beide zijden van het net. “Het was een pittige wedstrijd. Wat ook ons parcours tot nu toe was, je loopt het risico om in deze wedstrijden een heel seizoen te verknallen. Maar goed, opdracht volbracht”, aldus Cox die met 23 punten andermaal topscoorder was bij de Maaseikenaars. Woensdag staat de tweede wedstrijd op het programma en kan Maaseik zich in eigen Steengoed Arena verzekeren van een plaats in de final four.