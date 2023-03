Maaseik morst tegen Leuven met de punten: “Het was niet goed genoeg”

Lotto Volley LeagueMaaseik had zaterdagavond de handen meer dan vol met een sterk en enthousiast Leuven. De Maaslanders speelden nog wel naar 1-0, maar daarna stokte de Maaseik-machine. Ferre Reggers, de voorbije weken nochtans erg sterk, moest lang zoeken naar het goede ritme. “Ik heb dat eigenlijk te laat gevonden”, klonk het eerlijk. “We pakken de winst, maar verliezen een punt. Neen, het was gewoon niet goed genoeg”, aldus Reggers.

Na drie sets zag het er niet goed uit voor Maaseik, dat geen antwoord vond op een gedreven Leuven waar ex-Maaseikenaars Berre Peters en Simon Peeters de bommen bleven droppen. Zelfs zeven opslagmissers van de bezoekers in de tweede set volstonden niet om Maaseik terug in de match te krijgen. Pas vanaf de vierde set stond de thuisploeg er opnieuw. “Te laat. Laat dat duidelijk zijn”, vertelt Ferre Reggers. “Het zat vandaag niet goed. De oorzaak? Wist ik het maar.”

Twee punten gepakt of één punt verloren? Voor Maaseik-coach een moeilijke vraag. “Ja, we speelden zeker al betere wedstrijden, maar stellen dat mijn ploeg er niet voor gegaan is, daar ben ik het niet mee eens”, klonk het. “Denk je nu werkelijk dat we er in het begin van de match voor gekozen hebben om de zaak blauw blauw te laten? We hebben al heel wat moeilijke wedstrijden gespeeld, maar ik heb mijn ploeg nog op geen enkel moment voor de makkelijkste oplossing weten kiezen.”

Voorhamer

Pas toen Ferre Reggers in de vierde set zijn voor voorhamer terugvond, deed Maaseik weer mee voor de punten. “Vergelijk asjeblieft niet met de Europese match tegen Roeselare. Toen zag je het beste Maaseik. Niet dat we vandaag ons best niet gedaan hebben, maar het was een andere match, andere doelen ook. Ik heb mijn ploeg zien vechten en vooral zien zoeken naar oplossingen. Op een bepaald moment zaten we in de strop, maar we hebben een uitweg gevonden”, zegt T1 Fulvio Bertini.

Door het puntenverlies tegen Leuven, moet Maaseik al achtervolgen op Roeselare. “We moeten de komende weken vooral de focus houden. Het kampioenschap wordt niet gespeeld in deze fase. We moeten ervoor zorgen dat we straks klaar zijn om Roeselare, wie anders, partij te geven in de finale.”

Lees ook: meer nieuws uit de Lotto Volley League