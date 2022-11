Maaseik moet Europees aan de bak bij Zwitserse kampioen: “Start van een zware reeks”

Volleybal CEV CupGreenyard Maaseik speelt woensdagavond in Amriswil de heenwedstrijd in de achtste finales van de CEV Cup. De Maaseikenaars gaan bij de Zwitserse kampioen op zoek naar een goede uitgangpositie voor de terugmatch op 14 december. Op papier lijkt Maaseik de favoriet, maar dan mogen de Maaslanders zich aan de Bodensee niet laten verrassen door de kleine zaal.

De voorbereiding op de match in Zwitserland verliep vlot. Maaseik genoot van een vrij weekend waardoor de focus voor het eerst sinds lang op de trainingsarbeid lag. Ook de afwezigen Ottenvanger (ziek) en Fornes (geblesseerd) zijn er weer bij zodat Maaseik op volle sterkte naar Amriswil afreisde. De statistieken pleiten alvast in het voordeel van de jongens van Fulvio Bertini. De Zwitsers mochten als landskampioen starten in de Champions League, maar daarin werden ze uitgeschakeld door Zagreb.

Laat dat nu de ploeg zijn die Maaseik in de vorige ronde van de CEV Cup met twee keer 3-0 versloeg. De Zwitsers hadden het een stuk moeilijker om de achtste finales te bereiken. In de voorronde moest Amriswil een gouden set spelen om het Duitse Herrsching aan de kant te zetten. In de vorige ronde volgde Partizan Belgrado: thuis werd het alweer een vijfsetter (3-2-winst) en die werd met een 1-3-uitzege in Servië bevestigd. In eigen competitie staat de kampioen op een voorlopige vierde plaats, net als Maaseik trouwens.

Geen grote namen

Toch lijken Reggers en co over de beste papieren te beschikken. De Zwitsers hebben niet meteen grote namen en tot overmaat van ramp moeten ze het voorlopig nog zonder eerste spelverdeler Dmytro Filippov doen. De bekendste speler bij Amriswil is Björn Höhne. Die 31-jarige Duitser verdedigde in het seizoen 2014-15 de kleuren van Maaseik. Verder rekenen de Zwitsers op de Fransman Jhon Wendt. Hij was in het verleden één seizoen hoofdaanvaller bij Lindemans Aalst. Ook de Egyptenaar Abouelsoud Eid, de Marokkaan Hamza Ouyachi en de Argentijn Facundo Imhoff staan op de loonlijst.

Al eens verloren

De grootste uitdaging wordt waarschijnlijk de kleine zaal. Waaraan Maaseik geen al te beste herinneringen heeft. Twee jaar geleden, in volle coronaperiode, organiseerde de club een kwalificatietornooi voor de Champions League. Maaseik was er ook bij, maar het werd geen succes. De Limburgers zagen middenman Pieter Verhees uitvallen terwijl zijn collega Mitch Stahl al op de bank zat. Lou Kindt werd in extremis naar het midden gestuurd, maar hij kon niet beletten dat Maaseik twee keer verloor.

Lees ook: meer nieuws uit de Lotto Volley League