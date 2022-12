Maaseik met nieuwe aanvaller naar bekertopper tegen Roeselare: “Geloof maakt veel mogelijk”

Lotto Volley LeagueGreenyard Maaseik plaatste zich woensdagavond vlot voor de play-offronde in de CEV Cup. De Maaseikenaars stuurden de Zwitsers uit Amriswil met droge 3-0-cijfers terug naar de boorden van de Bodensee. Zaterdag staat de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België op het programma. Maaseik moet daarin een 3-0- of 3-1-overwinning boeken en daarna de gouden set winnen om een finaleticket te pakken. “Niks is onmogelijk, geloof maakt veel mogelijk”, lacht Athanasios Protopsaltis.

“Wat vond je zelf van deze wedstrijd”, counterde de Griekse hoekspeler de vraag of hij de match tegen de Zwitsers een makkie vond. Wel, het leek alleszins geen al te zware opdracht te zijn. “Klopt en dat was vooral het gevolg van weinig inspiratie bij de tegenstander”, zegt Protopsaltis. “Vreemd, want in eigen huis kwamen ze veel sterker voor de dag en hadden we het bij momenten heel erg moeilijk. Maar goed, dat maakt onze rekening niet. We hebben gedaan wat er van ons verwacht werd. Opdracht afgehandeld, klaar voor een nieuwe (lacht).”

Altijd een plan

De nieuwe opdracht heet Roeselare en lijkt niet alleen een stuk moeilijker dan het Zwitserse midweekavontuur, het is gewoon van een andere orde. “Klopt. De West-Vlamingen spelen momenteel duidelijk een niveautje hoger. De nederlaag in de heenwedstrijd was duidelijk, maar dat geeft Roeselare geen carte blanche voor de terugwedstrijd of de finale. Hebben we een plan? Natuurlijk, zoals altijd: proberen te winnen. Zaterdag is dat niet anders. Ik verwacht twee gemotiveerde teams, want ook voor Roeselare is het van te moeten, de druk ligt niet alleen bij ons.”

Zwitserse nieuwkomer

Maaseik kan zaterdag alvast een extra speler toevoegen aan de selectie, want op de eerste dag van de wintertransferperiode heeft Greenyard de Zwitsers Robin Baghdady als extra aanvaller aangetrokken. De Zwitser vult de plaats in van de geblesseerde Fin Veeti Nikkinen. Baghdady is 23 jaar en 205 cm groot. Hij begon zijn volleybalcarrière bij Lindaren Amriswil en speelde twee jaar in Canada. Daarna volgde Berlin Recycling Volleys en anderhalf jaar geleden kwam hij over naar Frankfurt om er de finale van de Supercup te bereiken. Vlak voor dit najaar de competitie weer begon, was het ‘boeken toe’ in Frankfurt en kwam hij op de transfermarkt.

Lees ook: meer nieuws uit de Lotto Volley League