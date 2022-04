Maaseik met het mes op de keel naar Roeselare: geen punten is geen optie

Volleybal Champions Final 4De vierde speeldag in de Champions Final 4 van het mannenvolleybal kan al beslissend zijn voor de finaletickets. Als Roeselare het vrijdagavond met 3-0 en 3-1 haalt van Greenyard Maaseik, dan zijn de West-Vlamingen zeker van de finale. In dat geval moet Maaseik hopen dat niet Menen, maar wel Aalst wint want dan blijven de finalekansen van de Maaslanders bestaan. Al doet Maaseik er best aan om gewoon de drie punten te pakken in Roeselare.

Duidelijk scenario dus, alleen zal de uitvoering ervan een stuk moeilijker zijn. Roeselare ruikt de eindmeet en de West-Vlamingen zullen hun finaleplaats liefst van al nu al veiligstellen. Ook al kan het ook nog in de volgende wedstrijden. Maaseik van zijn kant heeft weinig alternatieven. Als de Limburgers vrijdag geen punten pakken in Schierveld, lijkt het over en uit. Tenzij Aalst verrast en in Menen de volle buit pakt. Gebeurt dat niet en Maaseik wint in Roeselare, dan nog moeten de Maaslanders hun laatste twee matchen duidelijk winnen.

Goed gevoel na vorige winst

Winnen in Roeselare is moeilijk, maar niet onmogelijk want Maaseik pakte in het eerste competitieluik al een keer de drie punten mee naar huis. Dat was begin maart, nog niet zo lang geleden dus. Het was ook de eerste keer dat Fulvio Bertini Maaseik coachte in Roeselare. De Italiaan hield toen een goed gevoel over aan de winst, allicht probeert hij zijn team deze week opnieuw naar een goed resultaat te leiden. De T1 van Maaseik kan daarvoor opnieuw een beroep doen op Ferre Reggers die de voorbije speeldagen bij de nationale U21 aan de slag was.

Supersub Reggers?

Misschien is Reggers straks de supersub die het verschil kan maken voor Maaseik. De jonge aanvaller stond ook hoog op het verlanglijstje bij Roeselare, maar de Maaseikenaars waren de West-Vlamingen te snel af. Wel is het zo dat de Brabander zich de voorbije maanden nog niet echt heeft getoond. Of heeft kunnen tonen want zowel Joel Banks als Fulvio Bertini gaven het vertrouwen aan het trio Cox, Cirovic en Martinez terwijl Reggers het van invalbeurten moest hebben. De vraag is dan ook of er in de resterende wedstrijden aan dit scenario zal gesleuteld worden?