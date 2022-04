Maaseik-manager Dieter Leenders: “We geloven nog in de finale, ook al hebben we ons lot niet meer helemaal in eigen handen”

Het is alles of niks voor Maaseik deze week. En dan is alles nog een relatief begrip want bij 3-0 of 3-1 winst tegen Menen blijven de Maaslanders in koers voor de titelfinale. Zekerheid komt er pas op de slotspeeldag. Greenyard moet dan de drie punten pakken in Aalst terwijl Menen geen punten mag pakken tegen Roeselare. Vooral dat laatste lijkt het cruciale punt te worden. Twee West-Vlaamse teams, heeft Leenders daar vertrouwen in? “Absoluut. Toppers als Verhanneman of Desmet willen elke wedstrijd winnen, dus ook een match die op papier geen waarde meer heeft. Trouwens, elk punt moet ook gescoord worden, zelfs al zou de tegenstander niet thuis geven”, zegt Leenders.