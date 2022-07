Maaseik-manager Dieter Leenders is verrast over bekerloting: “Wel heel vreemde onschuldige hand”

Volleybal EML LigaDe loting voor de Beker van België in het mannenvolleybal zorgde de voorbije dagen al voor heel wat gefronste wenkbrauwen. Op het moment dat de ereklassers in de tabel verschijnen, dat is de 1/8ste finales, staan zowat alle topklassers aan dezelfde kant van de tabel. Enkel Menen, Borgworm en nieuwkomer Guibertin ontlopen Roeselare, Aalst of Maaseik tijdens de eerste bekerrondes. “Ja, ik heb vragen bij die loting. Het is geen promotie voor het Belgische volleybal”, reageert Maaseik-manager Dieter Leenders.

Leenders staat niet alleen met zijn bedenkingen over de bekerloting. Ook Roeselare-coach Steven Vanmedegael reageerde al vol ongeloof. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Europese federatie waar de loting live te volgen is, ontvingen wij deze week gewoon de resultaten van de loting. Ik heb er dus het raden naar wanneer de loting gebeurd is en van wie de onschuldige hand was. Het is alleszins een vreemd loting”, vertelt Leenders. Nochtans, zijn het niet de clubs die de federatie uitmaken en die mee de manier van loten bepalen?

Geen geschenk

“Dat is misschien zo, maar nog eens, ik heb er absoluut geen idee van hoe de loting verlopen is. Je hoort me zeker niet zeggen dat Maaseik een voorkeursbehandeling moet krijgen, maar in heel wat andere landen wordt er gewerkt met reekshoofden. Dat zou in België ook perfect kunnen. Het is mogelijk om vier ploegen aan te duiden die in elke hoek van de tabel staan en elkaar ten vroegste in de halve finale ontmoeten. Op die manier promoot je de sport. Daar lijkt het nu helemaal niet op. Trouwens, ook het feit dat de kwartfinales in één wedstrijd beslecht worden, is allerminst een geschenk.”

Start op 20 augustus

Zoals de zaken er nu voor staan, speelt Maaseik in de kwartfinales tegen Aalst of Leuven. Op voorwaarde dat de Maaseikenaars zich niet verslikken in de 1/8ste finale waarin er mogelijk een match tegen Lanaken op het programma staat. Overleeft Maaseik de kwartfinales dan wacht er in de halve finale een confrontatie tegen Roeselare, Achel of Gent op het programma. Maaseik start de voorbereiding op de nieuwe competitie op 20 augustus, twee maanden voor de start van de competitie. “Onze kern is zo goed als rond. Ik hoop deze week de namen van de nieuwe spelverdeler en de laatste middenman bekend te kunnen maken.”