Maaseik maakt zich op voor Europese kwartfinale tegen Roeselare: “Bewezen dat we kunnen terugvechten”

Lotto Volley LigaGreenyard Maaseik speelt op 8 en 15 februari in de kwartfinale van de CEV Cup tegen Roeselare. Een Belgische klassieker in een Europese context. “Op 11 februari staat ook nog eens de competitiematch tegen de West-Vlamingen op het programma. Drie keer op een rij dus”, klinkt het in Maaseik. Te veel van het goede? Allicht, maar daar hebben de Europese regels geen rekening mee gehouden.

Maaseik moet de komende weken stilaan naar zijn beste vorm groeien en dus komen de wedstrijden tegen Roeselare op een nog niet zo slecht moment. Bovendien hebben de Maaslanders in Tsjechië laten zien dat ze kunnen terugvechten. “Het was een heel moeilijke wedstrijd”, getuigt Henri Treial. “Na de 3-0 en vooral de derde set, geloofde niemand er nog echt in.”

Toch was de Estse middenman, dankzij de verrassende terugkeer, achteraf heel gelukkig. “Inderdaad, we hebben getoond dat we kunnen terugvechten. De golden set was een goed voorbeeld van wat we in onze mars hebben.”

Juiste oplossingen

Ook coach Fulvio Bertini toonde na afloop zijn breedste glimlach. “Dankzij de 3-1-overwinning in eigen huis hadden we de golden set al op zak. In het begin van de wedstrijd hebben we te veel mentale energie verspild, daarna was het een stuk minder. Gelukkig zijn we op het juiste moment rechtgeveerd”, vertelt de Italiaan. “Eerlijk, tijdens de extra set zag ik het beste Maaseik. Je hoopt natuurlijk altijd zo te kunnen spelen, maar soms lukt dat niet. Ik onthoud dat we de juiste oplossing vonden in de laatste set en daar ben ik blij om.”

Menen

Veel tijd om te genieten van de Europese kwalificatie hebben de Maaseikenaars niet, want zaterdag al wacht een nieuwe opdracht: de competitiematch tegen Menen. De West-Vlamingen sloten deze week hun eerste campagne in de Champions League af met nul op zes en zonder setwinst. In de Belgische competitie is het team van coach Frank Depestele na een moeilijke start naar de derde plaats geklommen. Net achter Maaseik dus, maar in punten wel op acht eenheden van de Maaslanders.

Vraag is hoe Maaseik de zware wedstrijd en de fikse trip naar Ceske Budejovice verteert. Mogelijk kiest Bertini, net als in Guibertin voor een wisselzestal. Op die manier houdt hij jongens als Baghdady en Thys scherp voor de komende intense weken.

