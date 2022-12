Maaseik gaat in 2023 op zoek naar Europese successen en een nieuwe titel

De competitie in de Lotto Volley League ligt in de eindejaarsperiode even stil. De buitenlandse spelers en staf bij Maaseik profiteerden van de vrije dagen om even over en weer naar huis te gaan. “De korte break zit er intussen weer op, de spelers werden dinsdag weer in Maaseik verwacht”, vertelt ploegmanager Ivo Rutten. Maaseik komt op 7 januari weer in actie, in eigen huis tegen de buren uit Achel.

De Maaseikenaars pakten dit jaar geen enkele prijs. Geen bekerfinale want Greenyard werd al in de kwartfinale uitgeschakeld door Aalst. Ook geen titelfinale eind april, het was Menen dat voor het eerst in zeven jaar Maaseik uit de titelfinale hield. Als derde moesten de Maaslanders ook tevreden zijn met een ticket voor de CEV Cup. Daarin hebben de Limburgers zich intussen geplaatst voor de play-offs, een tussencompetitie op weg naar de kwartfinales. Maaseik neemt het op 11 en 25 januari op tegen het Tsjechische Budejovice. Overleeft Maaseik de play-offs, dan speelt het in de kwartfinale tegen een afvaller uit de Champions League.

Beste winger

In eigen land rest er alleen nog de titelfinale. Dat Roeselare de eerste ploeg in de finale wordt, lijkt al zo goed als zeker. Daarna ligt het veld open. Naast Maaseik lijken ook Leuven en Gent en in mindere maat Aalst mee te doen voor de finale. Op papier beschikken de troepen van Fulvio Bertini over de beste ploeg, maar in de praktijk wisselt Maaseik nog te vaak goed met veel minder goede prestaties af. Dat blijkt ook uit de competitiestatistieken. Met Athanasios Protopsaltis heeft Maaseik de beste winger in huis, maar de Griek is niet altijd even effectief.

Cox pas tiende

Jolan Cox is aan een goed seizoen bezig, maar hij ligt nog altijd in de weegschaal met Ferre Reggers. Momenteel is Cox duidelijk de beste hoofdaanvaller bij Maaseik, maar in de ranking komt hij pas uit op de tiende plaats. Middenman Miquel Fornes moet enkel Pieter Coolman van Roeselare voor laten gaan en ook Henri Treial staat in de top tien van de beste middenspelers. Spelverdeler Renet Vanker staat op een voorlopig vierde plaats bij de skippers waar Stijn D’Hulst met voorsprong de beste is.

De West-Vlamingen pakken zowat overal de beste plaatsen in, ook bij de aanvalscijfers. Roeselare scoorde de voorbije maanden aan 46%, Maaseik deed met 37% minder goed. Ook de opslagdruk lag een pak hoger bij de leider: 52 opslagpunten tegenover 36 bij Maaseik.