Maaseik en Achel beginnen aan hun seizoen: op zoek naar zeventiende titel en bouwen aan een nieuwe ploeg

Atletiek Filip Vercruysse verlengt in Eindhoven nationale marathonti­tel: “Ik hou van kampioen­schap­pen”

Twee weken nadat hij in Berlijn zijn persoonlijk record op de marathon aangescherpt had tot 2u16.05, heeft Filip Vercruysse nu ook met succes zijn nationale titel op deze mythische afstand verlengd. In Eindhoven liep hij naar een chrono van 2u20.05 en hield daarmee twee andere West-Vlamingen, Gerd Devos en Simon Mestdagh, respectievelijk 12 en 48 seconden achter zich. “Berlijn was zo mooi en zo positief geweest, dat ik mezelf nog eens wou testen”, klinkt het.

12 oktober