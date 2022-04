Maaseik-coach Bertini na nederlaag tegen Roeselare: “Goede dingen onthouden”

Volleybal Champions Final 4Greenyard Maaseik lijkt de juiste koers op weg naar de titelfinale kwijt te zijn. Na de nederlaag in Menen, gingen de Maaslanders ook in eigen huis onderuit tegen Roeselare. Maaseik haalde wel een 0-2 achterstand op, maar in de beslissende set namen de West-Vlamingen in de slotfase over. “Het was een zware wedstrijd, helaas met een nederlaag voor ons. Maar ik onthoud toch de goede dingen. Bijvoorbeeld dat we erin geslaagd zijn om terug te vechten”, vertelt Fulvio Bertini.

Maaseik wilde na de uitschuiver in Menen revanche nemen in de dubbele confrontatie met Roeselare. Bovendien konden de troepen van Fulvio Bertini zich eigenlijk geen nieuw puntenverlies veroorloven, wilden ze niet als nummer drie de laatste rechte lijn ingaan. Dat gebeurde toch en nu kan Menen bij winst in Aalst over de Limburgers wippen. Bovendien moet Maaseik volgend weekend aan de slag in Roeselare, een verplaatsing die zich niet meteen als makkelijk aankondigt.

Punten sprokkelen in Schiervelde

Tenzij Maaseik in Schiervelde voor een verrassing zorgt, zal het in de twee laatste groepswedstrijden moeten gebeuren: thuis tegen Menen en uit bij Aalst. Tussendoor moet Maaseik hopen dat Menen nog ergens steken laat vallen. Intussen doen de Greenyard-jongens er best aan toch ook punten te sprokkelen in Roeselare want anders wordt het rekenen tot de laatste speeldag. Een scenario als afgelopen zaterdag dus waarin er na twee sets en een 9-12 in set drie nog amper iemand Maaseik een kans gaf. Behalve Jolan Cox want die zorgde met een stevige opslagreeks zowaar voor een black-out bij Roeselare dat plots tegen een 16-12 achterstand aankeek.

Goede reactie

“We hebben toen heel goed gereageerd. Dat was niet makkelijk en jammer dat we de lijn niet hebben kunnen verder trekken tot op het einde van de vijfde set”, aldus Bertini. “Ik onthoud de goede dingen, ook al levert ons dat weinig op. We moeten nochtans blijven geloven in onze kansen en vooral in onszelf. De finale is ons doel, maar voor het zover is, staan er nog drie finales op het programma. Ik zag een grote mentale slagkracht. Die hebben we de komende weken echt nog wel nodig.”