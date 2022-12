Maaseik boekt mirakelzege in Zwitserland

Volleybal CEV CupGreenyard Maaseik heeft in de heenwedstrijd van 1/8ste finale van de CEV Cup voor een half mirakel gezorgd. Na twee sets leken de Maaslanders uitgeteld te zijn, maar drie winnende sets later waren de jongens van coach Bertini weer bij de levenden. Maaseik heeft in de terugmatch genoeg aan een 3-0 of 3-1-zege om zich te plaatsen voor de kwartfinale.

Maaseik startte met Reggers en Thys in de basis, de Spanjaard Fornes, pas verlost van een rugblessure, bleef langs de kant. Het begin van de match was voor de bezoekers, die bij 15-18 zelfs uitzicht hadden op setwinst. Toch ging die naar de thuisploeg en dus moest de sportieve staf van de Limburgers op zoek naar oplossingen. “Op het einde van de eerste set liep het inderdaad mis”, vertelt Miguel Fornes, die in set drie Thys kwam vervangen. “Ook in set twee hadden we veel problemen, maar gelukkig had T2 Ivan Janssen voldoende scoutingsgegevens om ons weer op het goede pad te zetten.”

Tweede adem in set drie

De Maaseikenaars vonden in set drie hun tweede adem, al hadden de Zwitsers ook kansen om een 3-0 of 3-1- overwinning te pakken. Zelfs een 3-2 zege zat erin, maar Maaseik zette onder impuls van een sterk ingevallen Cox nog orde op zaken. “Het was een zware match, maar we hadden niks anders verwacht. Dat maakt het trouwens zo interessant want voor dit soort wedstrijden doen we aan topsport”, lacht Fornes. “Maar ik geef toe, de thuisploeg heeft het ons heel erg moeilijk gemaakt. Op sommige momenten vonden we geen oplossingen.”

De belangrijkste conclusie is dat Maaseik nog leeft en over twee weken een goede kans maakt om zich te plaatsen voor de kwartfinale. De Duitser Bjorn Höhne, in het seizoen 2014-2015 nog bij Maaseik, hoopt daar nog een stokje voor te kunnen steken. “Maaseik had duidelijk problemen om zich aan te passen aan onze kleine zaal”, klonk het. “Dat zal in de terugwedstrijd geen rol spelen. Ik kijk er alvast naar uit om weer in Maaseik te spelen. Het is een warme club met een trouwe aanhang. Ik zal zeker gezichten herkennen.”

