Maarten Verheyen rijdt voor het eerst de Scheldeprijs, Michael Van Staeyen voor de veertiende en laatste keer

Vroege vlucht halen

Alleen wordt het startschot niet meer in Schoten gelost, maar in Terneuzen. “Het is leuk dat ik mijn eerste voorjaarsklassieker zo dicht bij huis kan rijden”, gaat Verheyen verder. “De kasseistrook die we in de finale doen, ben ik gaan verkennen. Er zal veel wind staan. Tijdens de verkenning stond de wind op die kasseien op de neus. Doet de kans zich voor dan zal ik zeker proberen mee te gaan in een vroege vlucht. Dat is interessant voor mezelf en voor de ploeg. Uiteraard zou ik graag finishen met de eerste groep, maar dat wordt lastig als ik die lange ontsnapping haal.”

Winst in Florennes

De Belgische beloftenkampioen van 2021 mocht dit seizoen al eens juichen. Hij zette tien dagen geleden de kermiskoers in Florennes, in de provincie Namen, op zijn naam. “Leuk om zo vroeg op het seizoen al eens te winnen”, glundert Verheyen. “Vijftig kilometer van de finish trok ik in de aanval met Clément Fernandez. We werkten uitstekend samen en bleven voorop. In de sprint kon ik het afmaken. In zo’n regionale koers heb ik, door vooral UCI-wedstrijden te rijden, een beetje overschot. De eerste 1.1’s die ik reed verliepen moeizaam, de volgende gingen al veel beter. Na de Scheldeprijs kijk ik uit naar Antwerp Port Epic van 22 mei. Ook dat is een koers in de streek, met enkele gravelstroken, wat ik graag doe.”