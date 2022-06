Maarten Verheyen evalueert eerste helft van seizoen op continentaal niveau: “Ik heb er een dubbel gevoel bij”

wielrennen beloftenMaarten Verheyen, de Belgische beloftenkampioen van vorig jaar, verzaakte vorige zondag aan de titelstrijd voor profs in Middelkerke. Daags voor het BK werd hij ziek. Hij komt pas eind volgende week opnieuw in competitie.

“Maag en darmen in een knoop”, zucht Verheyen, dit seizoen aan de slag bij het Ierse continentale EvoPro Racing. “Het is nog niet helemaal opgelost, maar het gaat de goeie kant uit. Uiteraard jammer dat ik mijn eerste profkampioenschap moest missen. Langs de andere kant, er staat nu niets op mijn kalender. Ik krijg tijd om uit te zieken. Dat ga ik ook doen. Op zondag 10 juli zal ik de 2-districtenpijl Ekeren-Deurne rijden, zes dagen later doe ik de Slag om Norg en eind juli Kreiz Breizh, een rittenkoers in Bretagne.”

Pech in gravelkoers

De Slag om Norg is een UCI-koers in Drenthe met heel wat offroadpassages. In eigen regio reed de 23-jarige Verheyen enkele weken geleden ook Antwerp Port Epic. “Een koers die voor mij te vroeg voorbij was want ik reed lek op een plaats waar geen ploegwagens mochten volgen”, gaat de renner uit Kontich verder. “Ik rijd zo’n koers met enkele gravelstroken best graag. Ze hebben vaak iets episch, maar het hoeft ook niet elke week.”

Nieuwe wind EvoPro

Een vijftiende plaats in de PWZ Zuidenveld Tour, een Nederlandse 1.2-koers, en zesde in de 1.12A-wedstrijd in Zele zijn tot nog toe de beste uitslagen van de beloftenkampioen van 2021. “Bij het eerste deel van het seizoen heb ik een ietwat dubbel gevoel”, beweert Verheyen. “Ik heb redelijk wat pech moeten verwerken. Ook de ploeg kende in het begin een stevige tegenslag. Daardoor duurde het eventjes voor ons materiaal op punt stond. In wedstrijden waarin ik gespaard bleef van pech heb ik mijn ding kunnen doen. Meestal haalde ik in de eerste grote groep de finish. Voor een plaats bij de eerste twintig of de top vijftien kwam ik nog enkele procentjes tekort. In 1.2- en 1.12A-koersen kon ik al eens een uitslag rijden. In het tweede deel van het seizoen hoop ik op 1.1-niveau eens de top twintig te halen. Intussen waait dankzij een vernieuwde omkadering een frisse wind door het team.”

