Maarten Matthijs neemt (voorlopig) afscheid van Erpe-Mere United: “Ik wil een jaar de wereld zien”

Vorig weekend stond bij Erpe-Mere United in het teken van afscheid nemen. Maarten Matthijs bleef wat uit de schijnwerpers, maar de aanvallende middenvelder laat de club in september ook voor lange tijd achter zich. “Ik vertrek na de zomer inderdaad voor één jaar op wereldreis. Ik heb één jaar uitgetrokken voor het ‘project’, maar mijn terugvlucht is nog niet geboekt. Misschien kom ik wat sneller terug, maar uiteraard niet na drie weken. (lacht) Ik heb net mijn studies burgerlijk ingenieur afgerond en vond dat ik het verdiend had om weg te trekken, ik wil een jaar de wereld zien. Ik ben niet gehuwd en heb geen werkverplichtingen, zodat niets of niemand mijn plannen in de weg staat. Nadien is er nog tijd genoeg om aan een maatschappelijke carrière te bouwen.”

Oceanië

De wereldreis moet Maarten Matthijs naar Oceanië brengen. “Nieuw-Zeeland wordt de eerste halte. Het is de bedoeling om daar echt van mijn vakantie te genieten. Nadien reis ik door naar Australië, als ik geld over heb. (lacht opnieuw) Ik heb een speciaal visum aangevraagd. Australiërs hebben het dan over ‘working holiday’. Dat visum laat jongeren tussen achttien en dertig jaar toe om toerisme te koppelen aan werken. Het is de bedoeling om aan de slag te gaan als het budget wat minder wordt. Koken kost immers geld. In de eerste plaats wil ik genieten. Met de rugzak zal ik veel op stap gaan. Neen, ik vrees niet dat ik nadien bij United aanklop met tien kilogram overgewicht. Ook Down Under zal ik zeker aan sport doen. Ik hoop zondag met een overwinning in Sint-Niklaas (tijdelijk) afscheid te kunnen nemen. We hebben de voorbije maanden een mooie campagne afgewerkt, al ging het de laatste weken wat minder. Een zege in het Waasland zou een mooie afsluiter zijn.”