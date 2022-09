Maarten Mathijs zondag met Erpe-Mere United tegen Oudenaarde: “Laatste keer voor eigen publiek”

Op het einde van vorig seizoen kondigde Maarten Matthijs aan dat hij voor dit seizoen zou passen bij Erpe-Mere United. De vaardige middenvelder koos ervoor om na zijn studies een wereldreis te maken. Er was dus enige verwondering dat zijn naam vorig weekend op het wedstrijdblad stond. “Neen, de plannen zijn geenszins gewijzigd. Ik vertrek pas op 21 september. In overleg met de trainer werd besloten om de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewoon mee te maken en de eerste drie matchen van de nieuwe competitie nog mee te spelen. Indien de trainer dat niet had zien zitten, had ik daar begrip voor opgebracht. De hele club sloot me echter onmiddellijk opnieuw in de armen. Tegen Oudenaarde wordt het zondag wel de laatste keer dat ik voor eigen publiek zal spelen. Dat wordt bijzonder, ook al omdat het de eerste officiële competitiematch wordt van de ploeg op Steenberg.”

Wanneer terug?

Het vertrek is duidelijk, de terugkeer minder. Maarten Matthijs lacht. “Sommige supporters hopen dat ik na nieuwjaar al terug inzetbaar zal zijn, maar dat betwijfel ik. Het retourticket is open. Eind juni ben ik zeker terug. Ik reis eerst naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Via Christchurch trek ik nadien door naar Sydney. Het is de bedoeling om in Australië het reizen te combineren met werken, zodat de kosten kunnen gedrukt worden. De voorbereiding op volgend seizoen zal ik in principe meemaken, tenzij het werk daar anders over zou oordelen. Na mijn ruime vakantie wil ik immers mijn diploma burgerlijk ingenieur te gelde maken. Eerst wil ik mij echter nog inzetten voor United. Tegen Dikkelvenne verloren we als nieuwkomer met klein verschil, maar we verdienden een punt. Oudenaarde is een gevestigde naam. Het wordt allerminst een makkelijk klus om de eerste punten te pakken, maar we gaan ervoor.”