Maarten Houthoofd (Eendracht Wervik) tegen ex-ploeg SV Anzegem: “Ik was er het manusje-van-alles en speelde op alle posities”

De komende tegenstander staat heel knap op de vijfde plaats. De thuisploeg is derdelaatste met amper 5 op 24. Maarten Houthoofd (25) woont in Ardooie en is nieuw bij Eendracht Wervik. Hij werd vooral aangetrokken omwille van zijn loopvermogen, traptechniek en mentaliteit. Maarten kreeg zijn jeugdopleiding bij SV Roeselare. Van SK Oostnieuwkerke trok hij vorig seizoen naar SV Anzegem. “Ik mocht er blijven en ze waren er zeer tevreden. Ik was er wel het manusje-van-alles en speelde op alle posities. Via trainer Jakob Crombez ben ik bij Wervik beland, hij gelooft in mij. Na een eerste gesprek had ik er een goed gevoel bij. Er was ook interesse van SV Rumbeke.”