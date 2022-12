Maarten Goossens is rots in de branding in defensie van VW Hamme: “Ik heb me mijn overgang nog geen seconde beklaagd”

Voetbal derde nationale AZondag sluit Vigor Wuitens Hamme de heenronde van de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Eendracht Aalter. Na de mooie winst in Lede is het vertrouwen bij de spelersgroep groot om de hekkensluiter in derde nationale A partij te geven. Vigor verdedigt de vijfde plaats in de rangschikking en heeft zicht op meer.

In het tussenseizoen werd Maarten Goossens (23) door het clubbestuur van Vigor Wuitens Hamme aangetrokken om de defensie te versterken. De nieuwkomer integreerde zich onmiddellijk in de ploeg en speelde nagenoeg alle wedstrijden tot op heden. “Ik kreeg mijn opleiding bij Waasland-Beveren. Nadien kwam ik in tweede amateur terecht bij KSV Temse. Daar speelde ik veel. Het was echter onduidelijk wat er met de club zou gebeuren en ik belandde bij Sint-Niklaas. Ik keerde terug naar Temse, maar de fusie maakte een einde aan mijn verblijf daar.”

“Vorig seizoen was ik aan de slag bij Berchem Sport. Het was een leuke club met veel sfeer, maar ik kwam niet veel aan spelen toe. Deze winter had ik al uitgemaakt dat ik zou vertrekken. Het feit dat ik voor elke training of wedstrijd door de Kennedytunnel moest, heeft wellicht daarbij ook een rol gespeeld. Toen klopte het bestuur van Vigor aan. Voor mij kwam dat op het juiste moment. Ik kan opnieuw dichter bij huis voetballen op een deftig niveau. Ik heb me mijn overgang nog geen seconde beklaagd. Van de veertien wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, stond ik er dertien in de basis. Enkel tegen Voorde-Appelterre was ik er omwille van een blessure niet bij.”

Sterke periode

In het begin van de competitie bracht Hamme wel goed voetbal, maar liet men enkele keren punten liggen. Intussen is de trein op volle kruissnelheid gekomen. Maarten Goossens bevestigt. “Na de nederlaag op Wolvertem Merchtem hebben we ons prima herpakt. De recente negen op twaalf biedt perspectief. Enkel op het veld van leider Tempo Overijse gingen we onderuit, al speelden we ook daar een goede eerste helft.”

“Vorig weekend konden we bevestigen op Jong Lede. In de eerste helft hadden we toen het betere voetbal. Na de rust kwamen we snel op voorsprong. Nadien hebben we de zaken volwassen aangepakt en terecht gewonnen. Het komt er nu op aan om in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop geen steken meer te laten vallen. Dan kunnen we van een geslaagd jaareinde spreken.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA