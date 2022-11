Maarten Caes en Rapide Wezemaal trakteren buur Rotselaar op eerste nederlaag en willen bevestigen tegen Holsbeek: “In goede dag kunnen we iedereen aan”

Bij Wezemaal zijn ze gelukkig al alleszins uitgefeest. “Nu, een feestje was wel op zijn plaats natuurlijk, want zowat iedereen binnen de club had de derby al langer met rood aangekruist”, reageert Maarten Caes, bezig aan zijn eerste seizoen bij Wezemaal. “Ik hoorde dat er 400 à 500 toeschouwers waren, dus ook aan sfeer was er geen gebrek afgelopen zondag. Maar ondanks alles zijn de meesten onder ons op maandagmorgen gewoon gaan werken hoor, enfin bij mij was dat toch het geval (lachje). En nu focussen we alweer op Holsbeek, want we willen maar al te graag op dit elan doorgaan. Ik denk dat de match tegen Rotselaar zowat de bevestiging was van het feit dat we ons stilaan helemaal in ons element voelen in deze reeks. In het begin was het toch een beetje aanpassen en kenden we vaker pech. Maar ondertussen is ook dat een beetje aan het keren.”