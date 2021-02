Maarkedal haalt met Ewoud Waelkens topscorer van Sparta Bevere: “Omdat veel scorend vermogen vertrekt”

Heel wat beweging bij KSV Maarkedal. Heeft de coronacrisis geen of weinig invloed op het budget voor volgend seizoen? “Toch wel, iedereen moet twintig procent inleveren”, verduidelijkt trainer Steve Vanden Neste. “Daar heeft geen enkele speler moeilijk over gedaan. We hadden ook al een afspraak bij een eventuele hervatting van de huidige competitie. Dan werd alles gehalveerd.”

Geen onverwachte promotie

Wat nu niet nodig is, want het seizoen is definitief afgebroken. “Toch stak er voor ons nog een addertje onder het gras”, gaat Vanden Neste voort. “Jong Zulte zakt vrijwillig van eerste naar vierde provinciale. Ik vermoed dat er de komende maanden nog wat fusies op til staan. We dachten dat een promotie naar tweede ons in de schoot kon worden geworpen, maar we horen dat vrijgekomen plaatsen niet worden ingevuld. Dat er geen onverwachte promotie komt is een geruststelling.”

Voorbereiding vroeger starten

Waardoor de club zich kan beperken tot het vervangen van spelers die stoppen of verhuizen. Steven Stockman en Jelle Van Hessche stoppen bij Maarkedal en gaan bij de zondagreserven van Kluisbergen Sportief spelen. Dimitri Daneels denkt eveneens aan stoppen. Lennert De Rycke trekt naar Melsen, Erwan Delcampe naar Anvaing. “Dat maakt vertrekkers, dus wou ik dat vijftal vervangen”, benadrukt trainer Vanden Neste. “Vooral omdat we door het afhaken van Stockman, Van Hessche en Daneels en eerder ook al Timi De Smet en David Vandevenne heel wat scorend vermogen kwijtspeelden.”

“In die zin moet Ewoud Waelkens een ernstige versterking zijn, want bij Sparta Bevere scoorde hij als diepe spits veel doelpunten. Ook Simon Ronse, Stef Vanderhauwaert en Milan Bol beschikken over scorend vermogen. De enige voor mij blinde transfer is die van Bacary Mane van Kwik Eine B. De vijf vertrekkers zijn vervangen”, selt Vanden Neste. “Ik zou er wel graag nog kopbalsterke speler bij hebben. Als dat lukt, mogen we volgend seizoen met dezelfde ambitie starten: de top drie. Net zoals iedereen zullen we heel lang stilliggen. Vandaar dat ik hoop dat we rond 10 juli de voorbereiding op hopelijk een normale competitie rustig kunnen opstarten. Dat is twee weken vroeger dan gewoonlijk.”