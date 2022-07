Maaike Vanschoenbeek met twee finales sterk op Belgian Circuit: “Ze is een zeer taaie speelster”

tennisMaaike Vanschoenbeek heeft een bijzonder druk weekend achter de rug. Zondag speelde ze zowel de finale op het sterrentoernooi van Excelsior Hasselt als dat van Meulenberg. Dat ze na het verlies van de eerste finale toch nog zeer stevig terugknokte in finale nummer twee was knap. “Maaike is dan ook een competitiebeest”, zegt coach Steffi Distelmans.

De 16-jarige Maaike Vanschoenbeek geniet sinds haar prille jeugdjaren haar tennisopleiding bij TC Diest. De laatste twee jaar is het voornamelijk Steffi Distelmans die zich als coach over Vanschoenbeek ontfermt. Met haar 100 rankingpunten geraakte Vanschoenbeek de voorbije week in twee Limburgse Belgian Circuit-finales. In halve finale schakelde ze, telkens na een stevige strijd, twee speelsters met 105 punten uit: 2-6, 7-5, 6-3 tegen Jill Lambrechts op Excelsior Hasselt en 6-4, 3-6, 7-6 tegen Yana Meermans op Meulenberg. Zondag gingen de marathons voort. Eerst verloor ze de finale in Hasselt met 2-6, 6-4, 6-4 van Eline Bex, maar Vanschoenbeek was snel over die ontgoocheling heen en vocht enkele uren later in Houthalen-Helchteren knap terug tegen Mette Steegmans: 4-6, 7-6, 6-2 en een eerste Belgian Circuit-titel op zak.

Korte hoeken

“Maaike is dan ook een zeer taaie speelster”, aldus Steffi Distelmans. “Ze kan foutloos tennissen en maakt goed gebruik van het terrein door korte hoeken te trekken. Met haar backhand kan ze zeer dominant zijn. Een andere kwaliteit: ze gebruikt als de beste het tempo van haar opponente en voelt goed aan wat ze moet doen. De voornaamste werkpunten? Dat is vooral de service en ze moet ook nog meer snelheid kunnen maken op tragere ballen in het terrein.”

Dat Vanschoenbeek een competitiebeest is, bleek het voorbije weekend overduidelijk. “Op training kun je haar dan ook best uitdagen met competitie-elementen”, lacht Distelmans. “Ze doet niets liever dan winnen en dat is natuurlijk ook een kwaliteit.”

ITF-circuit

Vanschoenbeek is ook actief op het ITF-juniorencircuit, waar ze na dit seizoen nog twee jaar voor de boeg heeft. Op de wereldranglijst staat ze op de 1.071ste plaats. Deze week was ze aan het werk op het ITF-juniorentoernooi aan de Henin-Academy in Limelette. Net als Eline Bex bereikte ze er de derde ronde. Daarin bleek de Oekraïense Anastasiia Firman (ITF 821) met 6-2, 6-4 te sterk.

“Het voornaamste doel dit jaar is dominant zijn op de Belgian Circuit-toernooien met één ster en ervaring opdoen in de hogere sterrentoernooien”, zegt Distelmans. “Het zou mooi zijn om het seizoen met 105 punten af te sluiten. Dat is haalbaar. Ook op het ITF-juniorencircuit blijft ze zeker actief.”

Lees ook: meer tennis