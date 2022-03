Lyra-Lierse zet zichzelf schaakmat in titelstrijd na nieuwe thuisnederlaag tegen Hades Hasselt (1-2): “We verdienden het niet om te winnen”

Het contrast tussen het Lyra-Lierse van voor de winterstop en het Lyra-Lierse van 2022, zeg maar, is groot. De resultaten kan je bezwaarlijk nog goed noemen. De euforie na het binnenhalen van de eerste periode was groot, maar sindsdien ging het alleen maar bergaf. Het bestuur deed de voorbije dagen een moedige poging om de boel nog eens op te peppen, maar de aangewakkerde ambities waarmaken, kon de ploeg niet. Eén helft gaf ze die indruk. Bij de rust stond het tegen Hasselt 1-0, een doelpunt van Jason Adesanya. Maar na de pauze ging figuurlijk het licht uit. In zes minuten tijd ging het van 1-0 naar 1-2. “We verdienden het niet om te winnen”, was coach Bart De Roover duidelijk. “We speelden een slechte wedstrijd. We verwaarloosden ons positiespel, de linies lagen te ver uit elkaar, de spelers van de tegenstander kregen te veel ruimte, we misten te veel openingen en creëerden dus ook geen kansen. Tja, dan kan je niet winnen. Dat de club haar ambitie uitspreekt, is haar volste recht. Maar je moet realistisch zijn: de titel ga je niet meer pakken.”

Naar onszelf kijken

Ook Jason Adesanya was hard in zijn uitlatingen. Hij was niet te spreken over de persartikels van de voorbije dagen. “Laat ons nu toch eens ophouden over Hoogstraten dit en Aalst dat... Men houdt zich te veel met randzaken bezig, maar niet met datgene waar het echt zou moeten over gaan. We moeten het in allereerste instantie zelf doen. We moeten dus naar onszelf kijken en pas dan eventueel naar wat de tegenstanders doen. De nederlaag tegen Hasselt hebben we niet te danken aan de sterkte van de tegenstander, maar aan onszelf. We domineerden in de eerste helft, maar laten dan de scherpte in de kleedkamer. Laat ons nu maar eens als groep voor de spiegel gaan staan en analyseren wat er in die tweede helft is fout gelopen. Want ook al speelden we met een noodverdediging, wat allerminst een excuus is, we moeten wel onze kansen grijpen.”