Lyra-Lierse zet zichzelf schaakmat in de titelstrijd na nieuwe thuisnederlaag tegen Hades Hasselt: “Zwakke wedstrijd van onze zijde”

Ook Jason Adesanya was hard in zijn uitlatingen. Hij was niet te spreken over de persartikels van de voorbije dagen. “Laat ons nu toch eens ophouden over Hoogstraten dit en Aalst dat... Men houdt zich te veel met randzaken bezig, maar niet met datgene waar het echt zou moeten over gaan. We moeten het in allereerste instantie zelf doen, we moeten dus naar onszelf kijken, en pas dan eventueel naar wat tegenstanders doen. De nederlaag tegen Hasselt hebben we niet te danken aan de sterkte van de tegenstander, maar aan onszelf. We domineerden in de eerste helft, maar laten dan de scherpte in de kleedkamer. Laat ons nu maar eens als groep voor de spiegel gaan staan, en analyseren wat er in die tweede helft is fout gelopen. Want ook al speelden we met een noodverdediging, wat allerminst een excuus is, we moeten wel onze kansen grijpen.”