Lyra-Lierse zet de puntjes weer op de i en pakt een punt in Hoogstraten: “Dat goede gevoel hadden we echt nodig met het oog op de eindronde”

Lyra-Lierse heeft zichzelf weer op de voetbalkaart gezet. Dat was ook nodig, want die wedstrijd van vorige week in Wijgmaal was niet slecht, maar zeer slecht. Op zich is dat 1-1-gelijkspel op het veld van Hoogstraten, de kampioen, niet verkeerd. Het is vooral goed omdat Lyra-Lierse hiermee alle muizenissen uit de hoofden kon voetballen met het oog op de komende eindronde. Maar er zat ook meer in.

Volledig scherm Jason Adesanya, maker van een knappe goal in Hoogstraten. © Mpics

Die eindronde laat al niet lang meer op zich wachten. Eerst is er nog een laatste thuiswedstrijd tegen Londerzeel, waarna zal worden geloot wie de tegenstander(s) van Lyra-Lierse zullen zijn in de eindronde.

In Wijgmaal viel Iben Julien vorige week uit met een ernstig meniscusletsel. Op de verdediger zal Lyra-Lierse alleszins niet moeten rekenen in de eindronde. Maar ook de wedstrijd in Hoogstraten leverde een slachtoffer op. Matthias Nys kwetste zich in de opwarming aan de quadriceps. De kans bestaat dat ook hij de eindronde zal moeten missen.

“Ja, jammer, het uitvallen van beide spelers. Afwachten hoe ernstig het zal zijn in het geval van Matthias. Elke pion die wegvalt, is jammer, natuurlijk”, aldus Jason Adesanya, maker van een knappe goal in Hoogstraten. “Ja, dat was een knappe goal, van op zo’n 25 meter, los binnen. Goed voor het vertrouwen. Alleen jammer dat we die voorsprong dan niet konden vasthouden, want Hoogstraten klom nog op gelijke hoogte. Zelf misten we na die 0-1 nog enkele kansen op een tweede goal, die ons wellicht de overwinning zou hebben opgeleverd. Nu goed, van belang was dat we als ploeg reageerden na wat er in Wijgmaal is gebeurd. Dat goede gevoel hadden we echt nodig met het oog op de eindronde.”

Dag en nacht

Die reactie moest er echt wel komen, na Wijgmaal. “Echt wel. Het was een verschil van dag en nacht. We hebben de puntjes op de i gezet, en het zal nu zaak zijn dit gevoel in de wedstrijd van de laatste speeldag vast te houden. Het enige wat we op onze wedstrijd in Hoogstraten konden aanmerken was dat we dat tweede doelpunt niet hebben gemaakt, want de kansen zijn er zeker geweest. Van belang wordt nu om die scherpte vast te houden tegen Londerzeel. Hopelijk kunnen we dan met een goed gevoel de eindronde in.”

Hoogstraten VV - Lyra-Lierse 1-1

Hoogstraten VV: Espeza Nunez (55' De Fré), Meeusen (79' Bastiaensen), Van Dooren, Vermeeren, Voca (90' Van Dyck), Fall, Kuijlaars (88' Simons), Havermans, Defossez, Verheyen, Tilburgs.

Lyra-Lierse: Sterkens, Balbi, Struyf (78' Smits), Vets, Kil, Adesanya, Lambreghts, Weuts, Van den Buijs, Schaessens, Peffer.

Doelpunten: 35' Adesanya (0-1), 79' Voca (1-1).

Geel: Verheyen, Defossez, Adesanya.

Rood: 73' Belmans (T1 Hoogstraten, 2 x geel).