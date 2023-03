Lyra-Lierse wint na Tongeren ook van Cappellen en zet zichzelf weer op de kaart: “Alles kan nu nog”

Lyra-Lierse staat niet langer grijs en verloren in de middenmoot. Nadat de Pallieters de drie punten van de wedstrijd in Lebbeke via de groene tafel konden opstrijken, volgden overwinningen tegen Tongeren (2-0) en Cappellen (3-1). Negen op negen dus, met een stevige klim in de rangschikking als rechtstreeks gevolg. Het resultaat van - en dat is bemoedigend - mooi, geconcentreerd en stabiel voetbalspel.

Topschutter zal hij nooit worden, maar de man die de wedstrijd tegen Cappellen openbrak, was voor een keer niet Nys, Peffer of Adesanya, maar linksback Cyronn De Wilde. “Nee, de ambitie om topschutter te worden, ga ik hier niet uitspreken. Dat laat ik aan anderen”, klinkt het met een bulderlachje bij Cyronn De Wilde. “Maar uiteraard ben ik er wel blij mee, blij voor mezelf, want zo vaak kom je als linksback nu ook niet tot scoren, maar ook blij omdat ik de ploeg nu een keer op deze manier heb kunnen helpen. De vrije trap van Peffer stremde in de bezoekende muur, maar ik kon erop inlopen en dan de bal in de draai binnen trappen, tussen de benen van de doelman door. Ja, geluk hoort er dan ook bij, hé.”

Mijn wedstrijdje

Later maakte Cappellen via Van Zandvoort wel gelijk, maar met twee doelpunten van Peffer won Lyra-Lierse uiteindelijk toch deze topper. “En één van die twee doelpunten bracht ik ook nog aan (lacht). Het was dus mijn wedstrijdje wel. Met die twee doelpunten maakte Jordy de wedstrijd helemaal dood. We speelden een stabiele, geconcentreerde, meer dan degelijke partij. Want ik claim nu wel dit wedstrijdje, maar we trokken het vooral collectief goed over de streep.”

“Laat ons nu hopen dat het ‘oude Lyra-Lierse’ weer is opgestaan. Dit is een belangrijke zege, want Lyra-Lierse doet weer mee in de rangschikking. Nu we weer rond die vierde plek staan, kunnen we ons weer doelen gaan stellen. Alles kan nu nog. Op de volgende speeldag trekken we naar Berchem, alweer een Antwerpse derby waarop we ons goed willen voorbereiden.”

Lyra-Lierse - FC Cappellen 3-1

Lyra-Lierse: Hufkens, Vets, Van Goylen, Adesanya, Lambreghts, Weuts, Schils, Nys (75’ Struijf), De Wilde (85’ Reijniers), Peffer, Volant.

FC Cappellen: Joossens, Deckers, Nöstlinger, Verbist, Symons, Van Zantvoort, Tshimanga, Kesteleyn (77’ Geudens, 82’ Meukers), R. Kil, Ristovic, Lemaire (62’ El Madani).

Doelpunten: 21’ De Wilde, 49’ Van Zantvoort (1-1), 66’ en 67’ Peffer (2-1 en 3-1).

Geel: Lambreghts, R. Kil.