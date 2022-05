Lyra-Lierse wint makkelijk op het veld van Zelzate en neemt het in de volgende ronde op tegen Olsa Brakel: “Veel te kwistig omgesprongen met onze kansen”

voetbal eindronde tweede nationaleLyra-Lierse heeft de eerste horde in de eindronde genomen. Op Oost-Vlaamse bodem werd KVV Zelzate met drie Lyra-Lierse doelpunten opzij gezet (0-3). De score laat vermoeden dat het een gezondheidswandelingetje is geworden, maar dat was het niet. Indien Broeckaert bij de eerste kans na drie minuten had raak gekopt, zou het een heel andere partij zijn geworden.

0-1 werd het via Jason Adesanya, diep in de tweede helft, op aangeven van Jordy Peffer. Dat was het verdiende loon voor Lyra-Lierse, dat op die ene kans van Broeckaert na de hele eerste helft domineerde. Tot aan de rust bleef het bij die 0-1, en dat moet je Lyra-Lierse dan wel verwijten: dat was een te karige beloning voor het geleverde spel. Bart De Roover was na afloop dan ook niet te spreken over de laksheid waarmee al die mogelijkheden de nek werden omgewrongen. “We zijn wel heel kwistig met onze kansen omgesprongen. En zo lang het 0-1 blijft, moet er aan de overzijde maar eens één bal goed vallen en je hebt prijs. Ik moet wel toegeven: controle over de partij hebben we doorlopend gehad.”

Ook Jason Adesanya, die de ban kon breken door een voorzet van Jordy Peffer in te koppen, deelde die mening. “Ja, qua mentaliteit zat het zeker goed. In alle linies waren we beter dan onze tegenstander. Maar uiteindelijk hadden we na die 0-1 wel de uitsluiting van de doelman van Zelzate nodig om de kloof verder uit te diepen. En dan is dat puntje van kritiek misschien wel terecht: we hebben nagelaten om die tweede treffer snel te maken. Er was natuurlijk ook pech mee gemoeid. Als ik het goed heb, hebben we in totaal zes keer de paal geraakt, het leek wel dat we op weg waren naar het wereldrecord paaltrappen (lacht). Om dan uiteindelijk via Jordy toch dat tweede doelpunt te scoren, via de paal.”

“Opdracht volbracht, zeker”, reageerde Elio Balbi. “Ja, het was toch niet zo makkelijk als het resultaat laat uitschijnen, hoor. Het was warm, het was puffen, het veld lag er ook niet zo bijster goed bij. Voor hetzelfde geld staan we na drie minuten ook op achterstand. Het verschil in talent tussen beide ploegen was zeker aanwezig, zij deden het meer op mentaliteit. In dergelijke wedstrijden moet je dan echt vol het duel aangaan, anders haal je het niet. En dat hebben we gedaan. Wat dat betreft, denk ik dat kritiek uit den boze is. Maar inderdaad, bij de afwerking van onze kansen hebben we misschien een beetje met ons geluk gespeeld. Die eerste én tweede goal hadden vroeger moeten vallen. Herhaaldelijk recupereerden we de bal op de helft van de tegenstander, maar deden we er dan niks of veel te weinig mee.”

In de volgende ronde krijgt Lyra-Lierse Olsa-Brakel als tegenstander. Brakel haalde het zondag met 3-1 van Merelbeke. Lyra-Lierse nam zondag na de wedstrijd al het initiatief om aan Olsa Brakel te vragen de wedstrijd in Berlaar te laten plaatsvinden. Over die kwestie zou Olsa Brakel zich gisteravond beraden.

KVV Zelzate - Lyra-Lierse 0-3

KVV Zelzate: Trouvé (46' Van Rie), Grootaert, Lanckman, Van Buyten, Flamant (46' Franki), Van Cauwenberg, De Kerf (46' Boete), Vandenhende, Van Wesemael, Broeckaert, Antwi (65' Criel).

Lyra-Lierse: Sterkens, Balbi, Struyf (76' Van Goylen), Vets, Kil (84' De Wilde), Adesanya (88' Hendrickx), Lambreghts, Weuts, Van den Buijs, Schaessens (76' Smits), Peffer.

Doelpunten: 38' Adesanya (0-1), 79' en 90' Peffer (0-2 en 0-3).

Geel: Broeckaert.

Rood: 63' Van Rie.

