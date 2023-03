Lyra-Lierse werpt zich met een 2-1-overwinning tegen Pepingen helemaal in de strijd om de prijzen: “Niet te ver vooruit kijken, maar alles kan nog”

Door de recente reeks van goede uitslagen is Lyra-Lierse tot op vijf punten genaderd van de leider, en dat is nog steeds Hades Kiewit, dat overigens geen licentie heeft aangevraagd om een reeks hoger te voetballen. Lyra-Lierse deed dat wel. Toeval wil ook dat Lyra-Lierse op de volgende speeldag Hades Kiewit in de ogen kijkt. Een rechtstreeks duel waar plots weer heel veel op het spel staat.

Zaterdag kende Lyra-Lierse meer moeite met staartploeg Pepingen dan men vooraf zou vermoeden. Pas na het uur pakte Quinten Van Goylen met een perfecte voorzet uit. Peffer kopte de 2-1 binnen. “We begonnen goed aan de wedstrijd, bekroond met dat vroege doelpunt van Jaric Schaessens”, vertelt Quinten Van Goylen, die volgend seizoen bij KSK Heist gaat voetballen. “Maar dan viel plots dat gelijkstellende doelpunt en moesten we weer van nul beginnen. Gelukkig vonden we dan toch nog dat tweede doelpunt, en hebben we die krappe voorsprong over de streep kunnen trekken.”

Derde periode

Dankzij die goede resultaten voert Lyra-Lierse de stand om de derde periode aan. “Ja, dat lijkt me toch iets om werk van te maken. Maar we gaan het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Want ook die leidersplaats staat volgend weekend op het spel op het veld van Hades Kiewit. Dat is alleszins een wedstrijd waar we nu al naar uitkijken. We gaan niet te ver vooruit kijken, maar alles is nu nog mogelijk.”

En dan is er nog die transfer naar Heist. Na vijf seizoenen bij Lyra-Lierse trek je straks de deur een laatste keer achter je dicht. “Let wel: ik wil heel graag in schoonheid afscheid nemen bij Lyra-Lierse, want deze club heeft me veel gegeven. Ik ga dus mijn uiterste best doen om in die resterende wedstrijden het beste uit mezelf naar boven te halen. Er wacht mij een nieuwe uitdaging, bij een club die het momenteel zeer goed doet in 1ste nationale. Dat wordt een avontuur waar ik nu al naar uitkijk. Ik ben echt benieuwd wat dat volgend seizoen gaat geven.”

Lyra-Lierse - Pepingen 2-1

Lyra-Lierse: Hufkens, Struijf (72’ Smits), Vets, Van Goylen, Adesanya (85’ Reijniers), Lambreghts, Weuts, Schaessens, De Wilde, Peffer, Volant.

Pepingen: Vandervorst, Emmaneel, Pé, Mayanga, Abbou, Ertveldt, Morias, Aalhoul, Van Belle (79’ Chiffi), El Ouamori, Chirishunga (72’ Vandenbrande).

Doelpunten: 14’ Schaessens (1-0), 20’ Mayanga (1-1), 65’ Peffer (2-1).

Geel: Schaessens, Ertveldt.

