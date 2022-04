Lyra-Lierse weet eindelijk nog eens te overtuigen in een thuiswedstrijd en wint met 3-0 van Berchem: “Het doet deugd dat het ons eindelijk nog eens gelukt is in eigen stadion”

Lyra-Lierse weet weer wat winnen is in eigen stadion. Toewerken en -leven naar de eindronde luidt nu de opdracht, nu Hoogstraten zich verdiend verzekerd heeft van de titel. De muizenissen om het missen van de titel kunnen dus naar de achtergrond worden verdrongen. En dat doe je het best door zelf een keer op overtuigende wijze te winnen.

In de eerste helft was die overtuiging er niet bij Lyra-Lierse. Berchem kwam voor de pauze zelfs het dichtst bij de openingstreffer. Na de citroentjes en een herschikking op het middenveld kwam Lyra-Lierse wél met overtuiging uit de kleedkamer. De doelpunten volgden nu wel. Daar zorgden Peffer (2) en Kil voor.

“De eerste helft was inderdaad nog niet al te goed”, gaf Seppe Kil achteraf toe. “Berchem kwam te vaak aan de bal en wij stonden wat té slap te voetballen. In de tweede helft zijn we dan in een andere formatie gaan spelen, met een ruit op het middenveld. Zo konden we meer druk zetten. Bovendien werkten we onze kansen af, dit in tegenstelling tot onze vorige thuiswedstrijden. Deze overwinning hadden we echt nodig, niet zozeer om die tweede plek te behouden, maar wel om het vertrouwen in de ploeg op te vijzelen.”

De jeugd staat klaar

Andere vaststelling is ook dat de jeugd klaar staat om over te nemen, als het moet. Joppe Smits speelde als debutant op de linksback een meer dan degelijke partij. “Absoluut. Het was zijn eerste basisplaats en hij heeft dat heel goed gedaan. Hij heeft bewezen dat hij er staat als de nood hoog is.”

“Ja, ik heb me voor de volle honderd procent gegeven”, sprak de debutant bij Lyra-Lierse, Joppe Smits (19). “De ploeg helpen als dat nodig is, dat heb ik proberen te doen. Aangezien ik van jan en alleman felicitaties krijg, denk ik wel dat ik mag zeggen dat ik het goed heb gedaan. Of dat vijf minuten, of tien minuten, of een hele wedstrijd is, ik doe altijd mijn best. Het was mijn debuut in de basis, maar dat kwam ook omdat we met wat blessures te kampen hebben bij enkele basisspelers. Dat besef ik ook wel. Maar ik denk wel dat ik bewezen heb dat de coach op mij kan rekenen als dat nodig is.”

Felicitaties aan Hoogstraten

Coach Bart De Roover was uiteraard blij met de overwinning. Er viel enige last van zijn schouders, nu een wedstrijd in eigen stadion eindelijk nog eens tot een goed einde is gebracht. “Maar ik wil toch Hoogstraten oprecht feliciteren met het behalen van de titel. Ze hebben het meeste punten behaald, en daar moet je, ook als tegenstander, respect voor opbrengen. Het is aan ons om onze kans te gaan in de eindronde. Daar proberen we nu week na week naartoe te werken. Dat kan je alleen door wedstrijden te winnen, zoals vandaag.”

Lyra-Lierse - Berchem Sport 3-0

Lyra-Lierse: Sterkens, Vets, Kil (87’ Van den Schoor), Adesanya, Lambreghts, Weuts, Smits, Nys (71’ Struyf), Van den Buijs (81’ Julien), Schaessens, Peffer.

Berchem Sport: Truyts, Van den Driessche, Vermeire, Verstraelen, De Kuyffer, Swennen, Coveliers (76’ Pinto Da Mesquita), Amali (58’ Joris), Saillart, Peers, Nwokoro (46’ Neiman).

Doelpunten: 63’ Peffer (1-0), 70’ Kil (2-0), 82’ Peffer (3-0).

Geel: Weuts, Nys.