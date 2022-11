Lyra-Lierse verslikt zich half in het jonge Beerschot: “Dit zijn alweer twee verloren punten”

Voetbal tweede nationale BWat moet je met dit 1-1-gelijkspel, Lyra-Lierse zijnde? De jongens van Bart De Roover krijgen maar geen constante in hun resultaten. Tegen de jonge Beerschotbeloften kwamen de Pallieters niet verder dan een 1-1-gelijkspel, na een 0-1-achterstand bij de rust. Met het eindresultaat mogen ze dus nog blij zijn, want de gelijkmaker viel pas vijf minuten voor tijd via Seppe Kil. Na de gelijkmaker liet Cloots aan de overzijde nog tot twee keer toe de winnende goal liggen, maar eerder had Kil ook nog tegen de lat getrapt.

“Tevreden kunnen we met dit resultaat niet zijn”, sprak Mathias Schils na een verkwikkende douche. De gezichten stonden bij Lyra-Lierse nauwelijks op lachen. Hoeft niet te verbazen, als je slechts 1-1 gelijkspeelt tegen een ploeg uit de onderste regionen van de rangschikking. “Het verschil tussen onze eerste en onze tweede helft was veel te groot. We verloren veel te veel duels voor de pauze en bovendien kwamen we na een vrije trap ook nog eens op een 0-1-achterstand. Na de pauze zijn we overgeschakeld op een andere veldbezetting en konden we onze tegenstander vastzetten op eigen helft. Uiteindelijk kunnen we toch nog die 1-1 maken, maar om er ook nog over te gaan, ontbrak het ons aan rust om het uit te spelen. Jammer, want dit zijn alweer twee verloren punten.”

Twee verloren punten, het is niet voor het eerst dat we dit moeten horen. “Ja, we krijgen er maar geen constante in. Met de ingesteldheid uit de tweede helft van bij de aftrap, hadden we deze wedstrijd altijd gewonnen. Maar het is niet anders. Natuurlijk zijn we ontgoocheld. Zo zie je maar, wanneer je slecht begint aan een wedstrijd, draag je dat de hele wedstrijd mee. Dat zouden we in de toekomst toch moeten zien te vermijden.”

Die tweede periode, waarin jullie nu met een 4 op 6 op de vierde plaats staan, komen jullie al meteen onder druk. “Klopt. Bovendien moeten we op de volgende speeldag naar Tongeren, ook niet meteen de makkelijkste uitwedstrijd. Maar goed, het is niet anders. Als we er kunnen in slagen die wedstrijd te winnen, blijven we toch bovenin meedraaien.”

Lyra-Lierse: Sterkens, Struijf, Vets, Kil, Lambreghts (73’ Nys), Weuts, Smits (31’ Van Goylen), Schils, Schaessens, Peffer, Volant.

Beerschot U23: Hosten, Quirynen, De Kuyffer, Van Himbeeck, Muyldermans, Azzaoui (66’ Soenen), Kaissi, Okyere (88’ Gonçalves), Hamad, Bourabain (63’ De Stobbeleir), Cloots.

Doelpunten: 27’ Van Himbeeck (0-1), 85’ Kil (1-1).

Geel: Weuts, Schaessens, Quirynen, De Kuyffer, Verbert (keeperstrainer Beerschot U23).

Lees ook: meer voetbal tweede nationale B