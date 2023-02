Lyra-Lierse trekt zaterdagavond naar het veld van de City Pirates: “Opperste concentratie, want het wordt hoog tijd dat we nog eens een goed resultaat halen”

Zaterdagavond staat er voor Lyra-Lierse alweer een uitwedstrijd op het programma, maar wel een die veel volk - ook vanuit Lier - op de been zal brengen. Tegenstander is immers City Pirates uit Merksem, waar Maxime Volant, als Cappellenaar, in het Jef Mermansstadion zo goed als een thuiswedstrijd speelt. “We moeten alerter zijn, en dringend nog eens een goed resultaat halen.”

Lyra-Lierse is na een 2 op 9 afgegleden naar de grijze middenmoot van 2de nationale B. Ook in die drie vorige wedstrijden, tegen KV Mechelen, Belisia Bilzen en Lebbeke, was Lyra-Lierse overwegend de betere ploeg, waren er ook voldoende kansen om die wedstrijden in het voordeel van Lyra-Lierse te beslechten, maar kwam er uiteindelijk toch een teleurstellend resultaat uit de bus. En vaak viel de slotfase van deze wedstrijden in het nadeel van de Pallieters uit.

“Ja, we hebben in groep besproken wat er ons de voorbije weken overkomen is”, vertelt Maxime Volant ons. “We mogen hier niet zomaar bij de pakken blijven zitten, we moeten er ook iets aan doen. We moeten alerter zijn en meer concentratie aan de dag leggen, zeker in de slotfase van de wedstrijden. Die minuten tellen ook, hé. Fouten vermijden op onze eigen speelhelft en niet te veel terugzakken, al is dat laatste makkelijker gezegd dan gedaan. Maar de aanval is nog altijd de beste verdediging, zegt men toch altijd.”

En de kansen afmaken. “Ja, maar daar moet je in eerste instantie niet bij mij voor zijn, hé. We krijgen te veel goals tegen, daar mag je mij wel over aanspreken. Op training zie ik dat alles wel vlot loopt, dat onze spitsen wel de weg naar doel weten te vinden. Tja, niks komt vanzelf, hé.”

Sinds 18 december, toen Lyra-Lierse met 1-0 van Turnhout won, kon Lyra-Lierse maar één wedstrijd winnen, de terugwedstrijd tegen Turnhout (1-4). Sinds die avond in december zijn we zes wedstrijden verder, en werden er slechts zes punten gesprokkeld. “Het voetbal dat we brengen, is vaak goed, maar levert ons te weinig op. Aan het tempo waarmee we nu punten aan het sprokkelen zijn, gaan we er niet komen, dat klopt. Nu krijgen we de City Pirates als tegenstander, dat moet knokken om in 2de amateur te blijven, en nadien volgen thuiswedstrijden tegen Tongeren en Cappellen, die veel hoger staan. Willen we nog iets van dit seizoen maken, zullen we onze kansen moeten afmaken en de deur op slot houden.”