Lyra-Lierse trekt boordevol vertrouwen en met een 12 op 15 naar Londerzeel: “Nu doorduwen en remonte nog meer kracht bijzetten”

WIELRENNEN PROFS Kenny Molly voor een jaar bij GO Sport-Rou­baix Lille Métropole: “Het belangrijk­ste is dat ik prof blijf”

Prof Kenny Molly uit Nieuwkerke krijgt geen nieuw contract bij het procontinentale Bingoal-Pauwels Sausen Wallonie Bruxelles en tekende bij GO Sport-Roubaix Lille Métropole. “Het is een verlossing”, aldus Molly. “Het belangrijkste is dat ik prof blijf. Het is dichtbij huis en ik kom terecht in een nieuwe groep en zal nieuwe mensen leren kennen.”

12:00