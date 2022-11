Lyra-Lierse speelt zondag op het veld van Pepingen: “Bij de start van de tweede periode met meer zin voor realisme aan voetballen”

“We zijn in de eerste periode veel te naïef geweest”, valt Gaetan Lambreghts meteen met de deur in huis. “Wanneer je steeds drie doelpunten moet maken om wedstrijden te winnen, ben je ergens ook verkeerd bezig. Met ons spelniveau doen we het zeker niet slecht, maar we pakken er wel te weinig punten mee. Daarom pleit ik voor meer realisme, voor meer resultaatgericht voetbal. Doe de deur dicht van zodra je twee doelpunten voor staat. Nu slaat de paniek ons om de oren van zodra we een doelpunt tegen krijgen. Dat voelt de tegenstander ook, en die krijgt dan vleugels, zoals Lille in die vorige wedstrijd die op 2-2 eindigde. In die wedstrijd hebben we echt twee verschillende gezichten getoond, alsof er ons bij die 2-0-tussenstand, even na de pauze, niks meer kon overkomen. Na die aansluitingstreffer van Lille zakten we helemaal in als een pudding.”

We zijn tien wedstrijden ver. Daarin hebben jullie veertien punten gepakt. Te weinig, volgens jou. “Op een bepaald moment zijn we wel goed beginnen voetballen. In het begin maakten we te vaak gebruik van de lange bal. Maar er moet meer efficiëntie zijn, in beide boxen. Willen we bovenin gaan meedraaien, en meedoen in de strijd om een periodetitel, zal het in elk geval beter moeten en zullen we meer punten moeten sprokkelen. Indien we willen meestrijden voor die tweede periode, zullen we nu een goede start moeten maken”.

“Met Balbi, De Wilde en Adesanya is onze ziekenboeg nog niet te ruim gevuld. Gelukkig is er wel de volle ontplooiing van Jiri Struyf. Jiri was echt outstanding tegen Lille. Voor hem was het zeer jammer dat we niet wonnen, onbegrijpelijk bijna. Ook Joppe Smits staat op het punt zijn kans te krijgen. Ja, we gaan iedereen nodig hebben, ook Joppe. En iedereen zal ook scherp moeten blijven. Daar wordt sterk op gehamerd tijdens de trainingen.”

