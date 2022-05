Lyra-Lierse speelt zaterdag volgende eindrondematch tegen Olsa Brakel: “Het onszelf niet nodeloos moeilijk maken en deze wedstrijd winnen”

Met een 0-3 zege tegen Zelzate plaatste Lyra-Lierse zich vorig weekend voor de 2de ronde van de eindronde. In deze ‘Vlaamse eindronde’ nemen de Pallieters het zaterdagavond op tegen Olsa Brakel. Die wedstrijd vindt wel degelijk in Berlaar plaats (aftrap om 19u30), en niet in Brakel (zoals oorspronkelijk geloot), omdat Lyra-Lierse in overleg met Brakel het thuisvoordeel van de Oost-Vlamingen heeft overgenomen.

Volledig scherm Gianni Van den Buijs hoopt Lyra-Lierse langs de grote poort te verlaten. © Mpics

Bij winst tegen de Oost-Vlamingen gaat Lyra-Lierse naar de ‘nationale eindronde’, waar ook één Waalse ploeg mee in de dans springt. Omdat Rebecquoise geen licentie heeft gekregen, werd Lyra-Lierse bij de loting die deze week heeft plaatsgevonden, gekoppeld aan Tubeke, in een duel met heen- (18 mei) en terugwedstrijd (22 mei). Indien Lyra-Lierse het zaterdag niet haalt van Olsa Brakel, zijn de Pallieters nog niet uitgeschakeld. In dat geval wordt op 18 mei eerst nog een extra barrageduel gespeeld tussen Lyra-Lierse en de verliezer van Eendracht Aalst - Belisia Bilzen. In dat geval schuiven ook de data van de halve finales op naar 22 mei (heen) en 26 mei (terug). De uiteindelijke finalewedstrijden vinden plaats op 26 en 29 mei. Tegen Tubeke speelt Lyra-Lierse alleszins eerst uit, maar zo ver zijn we (nog) niet. Eerst moet Lyra-Lierse nog voorbij Olsa Brakel.

“Ja, je kan het een zeer onoverzichtelijk potje vinden”, pikt Gianni Van den Buijs in. “Over de organisatie van deze eindronde kan je je vragen stellen, maar het is niet aan ons, voetballers, om ons daar mee bezig te houden. Wat ik wel toejuich, is dat we tegen Brakel thuisvoordeel hebben, en op zaterdag spelen. Zo komt er zondag toch een dag vrij om aan de familie te besteden.”

Nu afmaken

Bij verlies tegen Brakel worden jullie nog opgevist, maar zo ver willen jullie het niet laten komen. “Nee, echt niet. We gaan het onszelf niet nodeloos moeilijker maken dan het al is. In dat slechte geval moeten we het woensdag nog opnemen tegen de verliezer van Aalst - Belisia, twee ploegen die we goed kennen, maar waar we toch problemen mee gehad hebben in de competitie. Laat ons de klus zaterdag tegen Brakel dus maar meteen klaren. Of dat met Matthias Nys zal zijn, is nog niet zeker. Hij heeft de looptraining hervat, maar of dat volstaat om er zaterdag bij te lopen, is een beslissing die ik niet hoef te maken.”

Grote poort

Promotie komt nu week na week dichterbij, jouw afscheid ook. “Klopt. Spijt van mijn beslissing heb ik niet (Van den Buijs gaat bij Nijlen voetballen, red.), maar ik zeg je wel dat ik nog steeds graag bij Lyra-Lierse ben. Mijn vertrek heeft dan ook niets met de club te maken, dat heeft andere redenen. Uitgekeken op de club ben ik allerminst, je zal me nog vaak op de tribunes kunnen spotten. Ik hoop natuurlijk dat het een vertrek in schoonheid wordt, door de grote poort. Dat zou betekenen dat ik Lyra-Lierse mee aan promotie naar 1ste nationale geholpen heb. Dat komt steeds dichterbij, maar we zijn er nog niet. Eerst nog Brakel en - hopelijk ook - Tubeke uitschakelen in een heen en terug, en aan het eind van de rit ook nog twee finalewedstrijden. We hebben dus nog een weg af te leggen voor die promotie een feit is.”