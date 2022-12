Lyra-Lierse sluit het voetbaljaar af met een leuke derby tegen Turnhout: “Hopen op een thuiszege, want er komt een zware maand januari aan”

Het ene seizoen is duidelijk het andere niet. De regelmaat is zoek, al is een 2-2-gelijkspel op Belisia niet meteen het slechtste resultaat. Maar met een zege tegen Turnhout zet Lyra-Lierse toch een 7 op 9 neer. Als er gewonnen wordt, natuurlijk. “Ja, het is nu niet het moment om grootse uitspraken te doen over onze ambities”, aldus Gianni Vets. “Er moeten eerst daden volgen. Laat het ons wedstrijd per wedstrijd bekijken. Feit is wel dat we deze wedstrijd best winnend afsluiten. In de maand januari staan er ons met achtereenvolgens Racing Mechelen, Hasselt, opnieuw Belisia, opnieuw Turnhout en de Mechelse beloften immers een aantal zware opdrachten te wachten. Na die wedstrijden zullen we wellicht meer weten tot waar onze ambities nog mogen reiken.”