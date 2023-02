Lyra-Lierse schiet niets op met een punt in Lebbeke: “Als je ziet wat we op de mat leggen, is 2 op 9 veel en veel te weinig’

“Ik heb amper wat werk op te knappen gekregen”, gaf doelman Mats Sterkens ons mee. “Vraag me niet wat er allemaal fout liep bij het missen van al die kansen, dat was aan de overzijde, ver uit mijn gezichtsveld. Wat ik wel weet, is dat ik amper de armen uit de mouwen moest steken. Ik vraag me af of Aeyels wel weet hoe hij die ballen uit zijn doelvlak wist te houden. Nee, dit gelijkspel is een frustrerend resultaat waar we niks mee opschieten.”

En dan is die 2 op 9 uit de voorbije drie wedstrijden een wel heel erg karige beloning. “Klopt. Als je ziet wat we op de mat leggen, is 2 op 9 veel te weinig. Weet je, dit moet zowat de achtste keer zijn dat we meer verdienen dan het behaalde resultaat. Dat het verdiende goaltje uiteindelijk niet valt, dat kruipt echt in de kleren, hoor. En dan sta je daar op de zevende plaats. Met een beetje meer geluk telden we zeven, acht punten meer. Misschien moeten we inderdaad op de eigen borst kloppen. Vorig seizoen vlogen de goaltjes binnen, bijna met de ogen toe. Dit seizoen moeten we daar veel meer voor ploeteren. Over onze wedstrijdmentaliteit en groepsgeest valt helemaal niks verkeerds te zeggen. Het wordt tijd dat het ons weer eens een keertje meezit.”